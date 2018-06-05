Erdoğan’ın danışmanı Umman’a Büyükelçi olarak atandı

3 yıldır Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler Başkanı olarak görev yapan Ayşe Sözen Usluer, Umman Büyükelçiğine atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler Başkanı olarak görev yapan Ayşe Sözen Usluer, Umman Büyükelçiğine atandı. Umman Büyükelçisi Atılay Ersan ise merkeze çekildi.

3 YIL ÖNCE SARAY’A ATANMIŞTI

AKP Yalova İl Kurucusu Reşat Sözen'in kızı olan Ayşe Sözen Usluer AB Bakanlığı'nda müşavir olarak görev yaptıktan sonra 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler Başkanlığına getirilmişti.

AYŞE SÖZEN USLUER KİMDİR?

Ayşe Sözen Usluer, 2011 yılında Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi biriminde danışman olarak görev yaparken Meridyen Derneği'nin bir organizasyonunda, ‘İslam ve Siyaset İlişkisinde Değişim ve Devamlılık' konusunda yaptığı sunum ile adını duyurmuştu. İslamizm ile başlayıp Post-İslamizm'e uzanan süreci ele aldığı sunumunda Sözen, ‘Dünden bugüne İslamcılık', ‘Arap dünyasında meydana gelen gelişmeler ışığında ‘post-İslamcılık', ‘İslam dünyası nereye gidiyor?' ve ‘İslamcılığın problematiği' gibi başlıklara değinmişti.