Erdoğan’ın İnönü fotoğrafına bir tepki de Sinan Meydan’dan geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurtuluş Savaşı kahramanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü hakkında paylaştığı fotoğrafa bir serzeniş de Sözcü gazetesi yazarı ve tarihçi Sinan Meydan'dan geldi.

Sinan Meydan sosyal medyadan yapıtğı açıklamada, “CB Erdoğan,”İnönü'nün elindeki ABD bayrağı,Türk bayrağı değil” diyor. Ancak dikkat ederseniz İnönü'nün elinde hem Türk hem ABD bayrağı var(Çünkü ABD gezisinde çekildi bu fotolar) Erdoğan, ABD bayrağının görüldüğü kareyi seçmiş,diğer karedeki Türk bayrağını görmek istememiş!” ifadelerini kullandı. CB Erdoğan,”İnönü'nün elindeki ABD bayrağı,Türk bayrağı değil” diyor. Ancak dikkat ederseniz İnönü'nün elinde hem Türk hem ABD bayrağı var(Çünkü ABD gezisinde çekildi bu fotolar) Erdoğan, ABD bayrağının görüldüğü kareyi seçmiş,diğer karedeki Türk bayrağını görmek istememiş! pic.twitter.com/Telot54iqw — Sinan Meydan (@SMEYDAN) 7 Ekim 2018 ERDOĞAN İNÖNÜ’YÜ BÖYLE ELEŞTİRMİŞTİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmet İnönü’nün fotoğrafını kaldırarak “İnönü'nün elindeki ABD bayrağı,Türk bayrağı değil” demişti. İLGİLİ HABER Son dakika... Erdoğan: Teröre bulaşan kişiler sandıktan çıkarsa kayyum atarız İLGİLİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayıp gazeteci açıklaması İLGİLİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz

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