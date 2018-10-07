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Erdoğan’ın İnönü fotoğrafına bir tepki de Sinan Meydan’dan geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurtuluş Savaşı kahramanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü hakkında paylaştığı fotoğrafa bir serzeniş de Sözcü gazetesi yazarı ve tarihçi Sinan Meydan'dan geldi.

android-time 19:21 7 Ekim 2018
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Erdoğan’ın İnönü fotoğrafına bir tepki de Sinan Meydan’dan geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurtuluş Savaşı kahramanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü hakkında paylaştığı fotoğrafa bir serzeniş de Sözcü gazetesi yazarı ve tarihçi Sinan Meydan'dan geldi.

Sinan Meydan sosyal medyadan yapıtğı açıklamada, “CB Erdoğan,”İnönü'nün elindeki ABD bayrağı,Türk bayrağı değil” diyor. Ancak dikkat ederseniz İnönü'nün elinde hem Türk hem ABD bayrağı var(Çünkü ABD gezisinde çekildi bu fotolar) Erdoğan, ABD bayrağının görüldüğü kareyi seçmiş,diğer karedeki Türk bayrağını görmek istememiş!” ifadelerini kullandı.

 

ERDOĞAN İNÖNÜ’YÜ BÖYLE ELEŞTİRMİŞTİ

Erdoğan Kızılcahamam'da o fotoğrafı böyle göstermişti. DHA

Erdoğan Kızılcahamam’da o fotoğrafı böyle göstermişti. DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmet İnönü’nün fotoğrafını kaldırarak “İnönü'nün elindeki ABD bayrağı,Türk bayrağı değil” demişti.

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Son güncelleme: android-time 19:3307.10.2018
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