Erdoğan’ın İnönü fotoğrafına bir tepki de Sinan Meydan’dan geldi

Sinan Meydan sosyal medyadan yapıtğı açıklamada, “CB Erdoğan,”İnönü'nün elindeki ABD bayrağı,Türk bayrağı değil” diyor. Ancak dikkat ederseniz İnönü'nün elinde hem Türk hem ABD bayrağı var(Çünkü ABD gezisinde çekildi bu fotolar) Erdoğan, ABD bayrağının görüldüğü kareyi seçmiş,diğer karedeki Türk bayrağını görmek istememiş!” ifadelerini kullandı.
CB Erdoğan,”İnönü'nün elindeki ABD bayrağı,Türk bayrağı değil” diyor. Ancak dikkat ederseniz İnönü'nün elinde hem Türk hem ABD bayrağı var(Çünkü ABD gezisinde çekildi bu fotolar) Erdoğan, ABD bayrağının görüldüğü kareyi seçmiş,diğer karedeki Türk bayrağını görmek istememiş! pic.twitter.com/Telot54iqw
— Sinan Meydan (@SMEYDAN) 7 Ekim 2018
ERDOĞAN İNÖNÜ’YÜ BÖYLE ELEŞTİRMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmet İnönü’nün fotoğrafını kaldırarak “İnönü'nün elindeki ABD bayrağı,Türk bayrağı değil” demişti.
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.