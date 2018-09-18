Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na açtığı 500 bin liralık davada flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Man Adası belgeleri"ne ilişkin olarak Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı 500 bin liralık manevi tazminat davasında mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun avukatının reddi hakim talebini reddetti. Man Adası belgelerine ilişkin sonuçlanan 3 davada Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve yakınlarına toplam 698 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

İstanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avukatı Ferah Yıldız ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun Avukatı Serap Azizoğlu katıldı. Davalı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Avukatı Celal Çelik, dün dosyaya yolladığı dilekçe ile mahkeme hakimi Memun Kılıç için reddi hakim talebinde bulundu. Davacı Erdoğan’ın Avukatı Ferah Yıldız, reddi hakim talebinin reddine karar verilmesini istedi.

REDDİ HAKİM TALEBİ REDDEDİLDİ

Duruşmaya katılan davalı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Avukatı Serap Azizoğlu, mahkeme hakimi Memun Kılıç’ın davaya nesnel ve objektif

bakamayacağını düşündüklerini belirterek reddi hakim talebinde bulundu ve bu yönde prosedürün işletilmesini istedi.

Mahkeme Hakimi Memun Kılıç, Avukat Celal Çelik’in dün sunduğu dilekçe ile kendisini HSK’ya 6 Temmuz 2018 tarihinde şikayet ettiğini, bu davanın ise şikayetten önce 15 Mart 2018 tarihinde açıldığını belirterek, davadan sonra yapılan şikayetin reddi hakim nedeni olamayacağını, mahkeme hakimi olarak kendisinin Kemal Kılıçdaroğlu ile önceye dayalı hiçbir husumetinin bulunmadığını gerekçe göstererek reddi hakim talebinin reddine karar verdi. Kılıçdaroğlu’nun Avukatı Serap Azizoğlu, bu davaya bakmaya yetkili mahkemenin Ankara mahkemeleri olduğunu öne sürerek yetki itirazında bulundu. Mahkeme, davacının adresinin Üsküdar’da olduğunu belirterek, yetki itirazının reddine karar verdi. Mahkeme Hakimi Memun Kılıç, uyuşmazlığın sulhe tabi olduğunu belirterek, tarafların sulh olup olmayacaklarını sordu. Her iki avukat da sulh olmayacaklarını bildirdiler. Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için davayı erteledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DAVAYI AÇTI

Avukatı Ahmet Özel aracılığı ile İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Mart 2018 tarihinde partisinin gurup toplantısında yaptığı konuşmada kendisine hakaret ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mahkemeni, hakaret ettiğini öne sürdüğü Kılıçdaroğlu’ndan 500 bin TL manevi tazminatın alınarak faizi ile kendisine ödenmesini talep etti.

ÜÇ DAVA KARARA ÇIKMIŞ KILIÇDAROĞLU TOPLAM 698 BİN TL TAZMİNATA MAHKUM EDİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınları, Kılıçdaroğlu’nun Man Adası belgelerine ilişkin çeşitli tarihlerde çeşitli yerlerde yaptığı konuşmalarda kendilerine iftira yoluyla hakaret edildiğini öne sürerek manevi tazminat talepli davalar açtılar.

Bu davalardan 3’ü geçtiğimiz aylarda karara bağlandı. Kılıçdaroğlu, bu davalarda Erdoğan ve yakınlarına toplam 698 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. Sonuçlanan ilk dava, Kılıçdaroğlu’nun 28 Kasım 2017 tarihinde partisinin grup toplantısında yaptığı konuşma nedeni ile İstanbul Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan dava oldu. Bu dava 7 Haziran 2018 tarihinde karara bağlandı. Mahkeme Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 110 bin, oğlu Burak Erdoğan’a 15 bin, eniştesi Ziya İlgen’e 17 bin, kardeşi Mustafa Erdoğan’a 25 bin, dünürü Osman Ketenci’ye 10 bin, Mustafa Gökdoğan’a da 20 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Erdoğan ve yakınları Kılıçdaroğlu’nun 5 Aralık 2017 tarihinde Eşitlik ve Adalet Buluşması’nda yaptığı konuşmada kendilerine iftira yoluyla hakaret edildiğini öne sürerek mahkemeye başvurdu. Davaya bakan İstanbul Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi, bu davayı 13 Haziran 2018 tarihinde karara bağladı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a 100, eniştesi Ziya İlgen’e 17 bin, dünürü Osman Ketenci’ye 15 bin, oğlu Ahmet Burak Erdoğan’a da 10 bin TL manevi tazminatın ödenmesine hükmetti.

Sonuçlanan üçüncü dava İstanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan dava oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınları, Kılıçdaroğlu’nun 21 Kasım 2017 tarihli parti grup toplantısında kendilerine iftira yoluyla hakaret edildiğini öne sürerek tazminat talebinde bulundular. 18 Temmuz 2018 tarihinde kararını veren mahkeme, davalı Kemal Kılıçdaroğlu’nun davacı Recep Tayyip Erdoğan’a 150 bin, Özdemir Bayraktar’a 60 bin, Esra Albayrak’a 22 bin, Sümeyye Erdoğan Bayraktar’a 22 bin, Necmeddin Bilal Erdoğan’a 20 bin, Ahmet Burak Erdoğan’a 16 bin, Mustafa Erdoğan’a 15 bin, Sadık Albayrak’a 14 bin, Ziya İlgen’e 14 bin, Orhan Uzuner’e 13 bin, Osman Ketenci’ye 13 bin TL manevi tazminatı konuşma tarihi olan 21 Kasım 2017 tarihinden itibaren işleyecek olan faizi ile ödemesine hükmetti.

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA