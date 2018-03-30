Erdoğan’ın konutu yakınında tapu protestosu

İstanbul Pendik Çınardere sakinleri tapu isteğiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutunun önünde toplandı. Pendik Belediyesi'nin yıllardır kendilerini 'tapu vereceğiz' diye oyaladığını savunan vatandaşlar polis kontrol noktasında durduruldu.

Pendik Belediyesi’nin kendilerini yıllardır oyaladığını iddia eden vatandaşlar “Bize tapu vereceklerdi, şimdi evlerimizin olduğu bölgeyi yeşil alan yapacaklarmış” dediler. Çoğunluğu kadınlardan oluşan grup, Erdoğan’ın konutunun girişinde polisler tarafından durduruldu.

“TAPU İSTİYORUZ”

Polis kontrol noktasındaki görevlilere dilekçelerini veren vatandaşlar “Hepimizde tapu tastik belgesi var. Yıllardır vergimizi veriyoruz” diyerek tapu taleplerini dillendirdiler.

MUHTAR “50-60 YILDIR BURADA OTURUYORUZ”

19 bin 515 nüfuslu Çınardere Mahallesi 1 milyon 157 bin m2 alana sahip. Bir mahalle sakini Sözcü WhatsApp İhbar Hattı’na yolladığı video da 50-60 yıldır burada oturduklarını belirterek “1982 yılında bize af çıktı. İki bin lira para yatırdık ve tapu tahsis belgesi aldık. Ancak 2013 yılında tapu tahsis belgelerimiz iptal oldu. Burada 410 ev var ve evlerimizin bulunduğu mahalle yeşil alan yapılmak isteniyor. Arsalar değerlendiği için buradan rant elde edecekler. Biz her şeyimizi buralara yatırdık” diyor.