Erdoğan’ın McKinsey kararına Akşener’den destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "McKinsey tartışmaları ile ilgili, "Bütün Bakan arkadaşlarıma, 'Bunlardan fikri danışmanlık hizmeti de almayacaksınız' dedim. Hiç gerek yok, biz bize yeteriz." çıkışına ilk tepki İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi. Akşener, "Sayın Cumhurbaşkanının bu kararını çok olumlu buluyorum. Bu hizmet alımına ilk karşı çıkan siyasi parti bizdik. Dolayısıyla uyarılarımızın dikkate alınmasından memnuniyet duyuyoruz. Doğru bir iş yapılmıştır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Yenikapı’daki fuar alanında Elazığ Günleri Fuarı’nı ziyaret etti. Partililerle birlikte standları gezen Akşener, kendisine ikram edilen leblebilerden de satın almayı ihmal etmedi.

Yapılan ziyarette gazetecilerin sorularını yanıtlayan Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, McKinsey tartışmaları ile ilgili olarak “danışmanlık hizmeti almayacağız” çıkışına destek verdi.

“DOĞRU BİR İŞ YAPILMIŞTIR”

Partisinin danışmanlık hizmeti alınmasına ilk karşı çıkanlardan olduğunu belirten Akşener, “Sayın Cumhurbaşkanının bu kararını çok olumlu buluyorum. Bu hizmet alımına ilk karşı çıkan siyasi parti bizdik. Dolayısıyla uyarılarımızın dikkate alınmasından memnuniyet duyuyoruz. Doğru bir iş yapılmıştır” dedi.

“BÖYLE BİR ÇİRKİNLİK YAŞANMADI”

Meral Akşener evinin önünde yaşanan nümayişle ilgili olarak ise, “Konu hep kadın kimliğim üzerinden tartışıldı. Ama esas konu o değil. Türkiye çok partili döneme geçildiğinden itibaren sert siyasi polemiklerin yaşandığı ülkedir. Siyasi tarihi okumuş bir akademisyen olarak bugüne kadar hiçbir siyasi parti genel başkanının evinin önünde böyle bir nümayiş, böyle bir çirkinlik yaşanmamıştır. Türk siyasi tarihinde böyle birşey yoktur. Bunu çok manidar buluyorum” dedi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Evinin önünde nümayiş yapanlardan şikayetçi olmadığını ifade eden Meral Akşener, “Bu arada sayın Cumhurbaşkanı’nın, sayın İçişleri Bakanı’nın, İstanbul Valisi’nin ve İstanbul Emniyet Müdürü’nün tutumlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Ben evimin önüne gönderilen o kişiler için şikayetçi olmadım. Çünkü talimat alıp gereğini yapmak zorunda kalmışlar. Esas sorgulanması gereken onları gönderen iradedir. Türkiye’de bu gerilimlerin bitmesi gerekiyor. Zaten yeteri kadar derdimiz, gerilim alanlarımız var” şeklinde konuştu.

“YAVAŞ YAVAŞ İYİLEŞİYORUM”

MHP Üsküdar İlçe Başkanlığı’nın feshedilmesini doğru karar olarak değerlendiren Akşener, ayağıyla ilgili cerrahi operasyonla ilgili, “Ayağımdan sinir alındı. Hem de çivi çakıldı. Yavaş yavaş iyileşiyorum” ifadelerini kullandı.