Erdoğan’ın sözleri sonrası sosyal medya yıkıldı! Milyonlarca kişi ‘T A M A M’ dedi

Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözlerinin ardından sosyal medya yıkıldı

Dün akşamdan bu yana TAMAM mesajları Twitter’da dünya gündemi ve Türkiye gündeminde en çok konuşulan konu oldu. Erdoğan'ın sözleri dünya çapında bir kampanyaya dönüştü. Yerli ve yabancı birçok ünlü isim de TAMAM mesajları paylaştı…

‘T A M A M' tweetleri 2 milyona yaklaştı!

Sosyal medyada başlatılan ‘TAMAM' etiketli tweetler kısa sürede 2 milyona yaklaştı. Twitter'da dünya gündeminde ilk sırada olan T A M A M etiketi için 2 milyona yakın rekor tweet atıldı.

Dolar 4,33

Euro 5,14

T A M A M 1,7 Milyon — Argonomatik İnsan (@fakirinprofili) 9 Mayıs 2018

Dolar 4.35

Euro 5.20

Motorin 5.65

Benzin 6.15

Ekonomi 2.80

T A M A M 2 milyon… — fatma akgün (@akgunnfatma) 9 Mayıs 2018

An itibariyle 2 milyon twit “T A M A M” İlk hedef 3 milyon,

İkinci hedef 5 milyon twit T A M A M — Suna Varol

T a m a a a a a a a m

Lütfen artık Bitsin bu azap

T a m a a a a a a a m

Yeter et bizi azad

T a m a a a a a a a m

Anlıyoruz yoksa işler kesat

T A M A M — Feyza Altun (@feyzaltun) 9 Mayıs 2018

Günaydın. Hadi uyanın da şu işi T A M A M layalım. — Cemal Okan Yüksel (@cemalokanyuksel) 9 Mayıs 2018

Zarrab’ın önüne Y A T A M A M

Helale haram K A T A M A M

Yaptıklarını U N U T A M A M

Oyumu partine A T A M A M

Su alan geminle B A T A M A M

Gelecek umudunu S A T A M A M

Haydi bakalım vakit #TAMAM — AHMET ÇELİK (@AhmetCelik_4) 9 Mayıs 2018

HAK için , T A M A M !

HUKUK için , T A M A M!

ADALET için , T A M A M!

ÖZGÜRLÜK için , T A M A M! Tek Adamlık Rejimine SON vermek için , T A M A M!! — serkan vesek (@SerkanVesek) 9 Mayıs 2018

Günaydın T A M A M !

Tayyip bi sal ülkeyi yeter da..

T A M A M! — ozan yıldız (@oznyldzzz) 9 Mayıs 2018

Ekonomimiz sağlam ilerliyor, Dolar Euro paranızın 4-5 katı… T A M A M — Abdullah Ünal (@unal76) 9 Mayıs 2018

Herkese günaydın T A M A M

Diktatörlüğü karşı ayağa kalkınca çok güzel oluyoruz T A M A M

24 Haziran'a kadar aynı coşku ve kararlılığı sürdürüyoruz T A M A M

İyilik, güzellik, eşitlik, özgürlük, barış ve kardeşlik kazanacak T A M A M

Mutlaka Kazanacağız T A M A M — Erkan BAŞ (@erkbas) 9 Mayıs 2018

Gelecek güzel günler için T A M A M

Adalet için sonuna kadar T A M A M ✌ #TAMAM — Ogün (@ogun5161) 9 Mayıs 2018