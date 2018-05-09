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Erdoğan’ın sözleri sonrası sosyal medya yıkıldı! Milyonlarca kişi ‘T A M A M’ dedi

Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözlerinin ardından sosyal medya yıkıldı

android-time 09:46 9 Mayıs 2018
Haberler Gündem
Erdoğan’ın sözleri sonrası sosyal medya yıkıldı! Milyonlarca kişi ‘T A M A M’ dedi
Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözlerinin ardından sosyal medya yıkıldı

Dün akşamdan bu yana TAMAM mesajları Twitter’da dünya gündemi ve Türkiye gündeminde en çok konuşulan konu oldu. Erdoğan'ın sözleri  dünya çapında bir kampanyaya dönüştü. Yerli ve yabancı birçok ünlü isim de TAMAM mesajları paylaştı…

‘T A M A M' tweetleri 2 milyona yaklaştı!
Sosyal medyada başlatılan ‘TAMAM' etiketli tweetler kısa sürede 2 milyona yaklaştı. Twitter'da dünya gündeminde ilk sırada olan T A M A M etiketi için 2 milyona yakın rekor tweet atıldı.

Son güncelleme: android-time 09:5909.05.2018
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