Erdoğan’ın toplantısındaki olay; Prompter kazası mı, korumaya tepki mi? İşte işin gerçeği…

Geçtiğimiz gün birçok medya kuruluşunda Erdoğan'ın prompter arızası olarak yayınlanan görüntülerle ilgili bir iddia daha ortaya atıldı. İddiaya göre Erdoğan'ın 'Namazdan dönen Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) Başkanı Tayyip Elçi'nin korumalar tarafından önünün kesilmesine' tepki gösterdiği belirtiliyor. Oysa ki işin aslı bambaşka çıktı. Ulaştığımız Elçi'nin yeğeni orada yaşananları SÖZCÜ'ye anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’da konuşurken bir an duraksayınca “Prompter bozulunca, konuşamadı” şeklindeki haberler kısa sürede Türkiye’nin gündemine oturdu.

O esnada Erdoğan’ın mikrofondan uzaklaşarak koruma müdürüne söyledikleri ise herkes tarafından merak konusu oldu ve videonun sesi yükseltildiğinde,; “dangalak”, “yahu namaz” gibi ifadeler kullandığı duyuldu.

Bugün çıkan iddialara göre ise; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasında oturan M. Tayyip Elçi’nin, iftarını yaptıktan sonra akşam namazını kılmak için mescide ayrıldığı ve Elçi namazını kılıp geri dönerken konuşmanın başlamış olması sebebiyle koruma engeline takıldığı ifade edildi.

Yine bugünkü haberlerde yer alan ifadelere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Muhsin Köse’ye, “Dangalak önünü kesiyor. Adam namazını kıldı niye kesiyorsunuz” diyerek Elçi’nin içeri alınması talimatını verdiği belirtiliyor.

OLAYIN ASLINI SÖZCÜ’YE ANLATTI

MEDAV yetkilisi ve M. Tayyip Elçi’nin yeğeni o gün yaşananları SÖZCÜ’ye şu ifadelerle anlattı;

“Valiliğin verdiği ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı iftara biz de davetliydik ve o akşam oradaydık. Sayın Erdoğan, toplantının yapılacağı salona 15 dakika geç gelmişti. Daha sonra Tayyip Elçi ile muhabbette oturdular. Başkan Elçi, konuşma uzarsa akşam namazına geç kalacağını ifade etti, Erdoğan da ona ‘Hocam ben kıldım da geldim onun için geç kaldım’ dedi. Ve bunun üzerine henüz kürsüde Mehdi Eker konuşurken namaz kılmak üzere yerinden kalktı.

“KORUMALAR ENGELLEMEDİ”

Namaz dönüşü yerine dönmek isteyen Elçi, sandalyesinde başkasının oturduğunu fark edince sahne önünden geçmek istemedi. O sırada koruma görevlisi arkadaş, eliyle arkadan dolaşmasını işaret etti. Aslında korumalar her hangi bir şekilde engelleme girişiminde bulunmadı. Cumhurbaşkanı koruma görevlisinin el işaretini yanlış anlamış olacak ki, Muhsin Bey’i yanına çağırıp ona bir şeyler söyledi.

Hatta; daha sonrasında ise Erdoğan, Elçi’ye eliyle kendi yerine oturmasını işaret etti ve Elçi de Cumhurbaşkanı’nın konuşması bitene kadar orada oturdu.”

ELÇİ: BEN SEBEP OLDUM VE ÜZÜLDÜM

“Benim sebep olduğum bir meseleden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bir kampanyanın başlatılmış olması ayrıca beni üzdü.” diyerek AA’ya konuşan Elçi ise, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kanaat önderleri iftara davet edilmişti. Her bir ilden 2 kişi de temsilci olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın protokol masasında yer almıştık. Beraber yemek yedik, sohbet ettik, ülkenin bazı sorunlarını dile getirdik, müzakere suretiyle hasbihal etme fırsatı bulduk. Kendileri de hüsnü teveccüh gösterdiler, ilgilendiler, dinlediler. Akşam namazı vakti gecikince Cumhurbaşkanımızdan izin isteyerek namaz kılmak için ayrıldım. Ben ayrılırken Sayın Mehdi Eker konuşuyordu. Döndüğümde Sayın Cumhurbaşkanımız konuşuyordu. Doğal olarak 2 binden fazla insanın olduğu yerde hepsi yakından görmek, dinlemek, resim çekmek ister. Bunun için sahneye doğru yoğun bir teveccüh olmuştu. Korumaları da sahnenin ön tarafında hilal şeklinde bir şerit oluşturmuşlardı.”

‘ALİCENAPLIK GÖSTERDİ’

Elçi, korumaların arasından masasına geçmek istediğinde nezaketle, “Hocam konuşma başladı. Önden değil de arkadan dolanıp, gitseniz” denildiğini aktararak, diğer istikametten masasına doğru giderken Erdoğan’ın konuşmasını kestiğini fark ettiğini söyledi.

“Ben de o an için ne oldu anlamadım. Geldiğimde benim oturduğum sandalyede bir vatandaşın oturduğunu gördüm. Sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın oturduğu sandalye boştu. Bir an tereddüt ettim. Sayın Cumhurbaşkanımız bana işaret ederek ‘buyurun’ dedi. Cumhurbaşkanımızın sandalyesine oturarak, konuşmalarını dinledik.” ifadelerini kullanan Elçi, konuşmanın ardından Erdoğan’ın kendilerine doğru yöneldiğini aktardı.

İşte o anlar: