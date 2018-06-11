Erdoğan’ın ‘uzay’ açıklaması akıllara 2005 MGK’sını getirdi

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Biz şu anda uzaya bir an önce nasıl ulaşırız bunun çalışmalarını yapıyoruz" açıklaması akıllara 2005’te alınan MGK kararlarını getirdi. 2005’te Milli Güvenlik Kurulu’nda kabul edilen Ulusal Uzay Araştırmaları Programı kapsamında 2012’de uzay üssü inşa edilmesi, 2014’te de kuyruklu yıldızın keşfi hedefleniyordu.

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı geçtiğimiz gün uzay çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklama akıllara 2005'te Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK) kabul edilen Ulusal Uzay Araştırmaları Programı'nı getirdi.

1,1 MİLYAR ÖDENEK AYRILMIŞTI

Bu kapsamda on yıllık bir dönemde uzay araştırmaları için bütçeden 1 milyar 125 milyon TL (o dönem için YTL) ödenek ayrılacağı da açıklandı. Ulusal Uzay Araştırmaları Programı'nın 70 sayfalık raporunda, 2008 yılından itibaren Türk astranot yetiştirme programına geçilmesi, aynı yıl ulusal yüksek irtifa uçağının geliştirilmesi, 2009'e ulusal fırlatma sistemine geçilmesi ve düşük maliyetli roketlerin geliştirilmesi hedefleniyordu.

KUYRUKLU YILDIZ KEŞFEDECEKTİK

Alınan kararlarla 2015 yılına kadar geçecek on yıllık sürede neler yapılacağı da açıklanmıştı. 2012 yılında uzay üssü kurulacağı hatta üs için Ankara, Mersin, Antalya ve İzmit'in en şanslı iller olduğu da açıklanmıştı. Ulusal Uzay Araştırmaları Programı için 2006 yılında bütçeden 55 milyon TL ayrıldı. Bu rakam 2007'de 70, 2009'da 120, 2010'dan 2014'e kadar ise 150 milyon TL'den aşağı olmayacaktı. Bütçeden projeye ne kadarlık ödenek çıktığı ise bilinmiyor. O dönem planlanan ve gazete kupürlerine de yansıyan hedefler arasında 2009 yılında açılması planlanan e-devlet uygulamaları hayata geçti.

İŞTE 2005'TE ALINAN KARARLA YAPILMASI PLANLALAR

2008'de ulusal yüksek irtifa uçağının geliştirilmesi

2008 yılından itibaren Türk astronot yetiştirme programına geçilmesi.

2008'de ulusal yüksek irtifa uçağının geliştirilmesi

2009'e ulusal fırlatma sistemine geçilmesi ve düşük maliyetli roketlerin geliştirilmesi.

2013'te kuyruklu yıldız taramaları

2014'te kuyruklu yıldız keşfi

2014'de ulusal bir roketle ulusal bir araştırma uydusunun dünyaya en yakın gezegenlerden (ay veya mars) birisine gönderilmesi.

2015'ten itibaren uzaya Türk astronot gönderilmesi

2020'li yıllarda uzay gemisi tasarım ve üretimi çalışmalarına start verilmesi.