Erdoğan’ın yaptığı atamalarda dikkat çeken isimler | Son dakika haberleri

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre en dikkat çeken atamalar, Ekonomi Politikaları Kurulunda gerçekleşti.
Ekonomi kuruluna atananlar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanları Cemil Ertem ve Yiğit Bulut yer aldığı görülüyor. Ayrıca Ekonomi Eski Bakanı Nihat Zeybekci de ekonomi kurulunda yer aldı.
Öte yandan listede dikkat çeken diğer bir isim ise Korkmaz Karaca…
CHP'lilerin yakından tanıdığı Karaca, son olarak Erdoğan'ın yanında yaptığı Rabia işareti ile kendini çektiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşınca gündeme gelmişti.
Karaca siyasi hayatına ilk olarak Anavatan Partisi'ne yakın Arı Grubu'nda başladı. Daha sonra Cem Boyner'e yakın isim oldu. Sonra Mustafa Sarıgül'ün yanında yer aldı ve CHP'ye geldi.
Deniz Baykal'a yaklaştı ve CHP'nin Parti Meclisi'ne girdi.
“Baykal'ın prensi” denilen Korkmaz Karaca, Erdoğan'ın yanında saf tuttu. Öyle ki Erdoğan'ın seçim programlarını adım adım takip etti. Bu kez Erdoğan ve AKP'nin yönetimdeki isimlerle “Rabia” işareti yapıp, fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
Öte yandan işadamı Aydın Doğan'ın kızı Arzuhan Doğan Yalçındağ'ın eşi iş adamı Mehmet Ali Yalçındağ'ın da Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kuruluna atanması dikkat çekti.
Aydın Doğan'ın ismi son olarak Doğan Medya Grubunu, Demirören ailesine satmasıyla gündeme gelmişti.
Ayrıca AKP iktidarı boyunca bakanlık bekleyen Anayasa Profesörü Burhan Kuzu da sonunda bu isteğini gerçekleşti. Politika kurulu her ne kadar bakanlık olmasa da Kuzu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Hukuk Politikaları Kurulu’na atandı.
Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu’na atanan Prof. Dr. Mehmet Çelik, sık sık Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaretlerin edildiği “Derin Tarih” isimli derginin yazarı. Çelik bir dönem hükümete yakın Güneş gazetesinde de köşe yazarlığı yaptı.
Çelik, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevini de yürütmüştü.
Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’na seçilen isimlerden birisi Ahmet Gündoğdu. Gündoğlu, eski AKP milletvekili ve 12 yıl hükümete yakın Eğitim Bir-Sen ve 7 yıl hükümete yakın Memur-Sen Genel Başkanlığı görevini yürüttü. Gündoğdu, Memur Sen Başkanı olduğu dönemde Alevi çocuklarının İmam Hatiplere gönderilmesi gerektiğini savunmuştu.
Ahmet Gündoğdu, 2011 yılında “Fethullah Hoca cemaatinin de Türkçe olimpiyatları ve Türk okullarıyla yaptığı hizmetlerin tartışmaya açılmasını doğru bulmuyoruz. Bu hizmetlere destek olamayanlar bari gölge olmasınlar” demişti.
Bilim Teknoloji veYenilik Politikaları Kurulu’na atanan bir diğer isim ise Dr. Osman Coşkun. Coşkun, eski AKP milletvekiliydi. 2016 Temmuz’unda AKP’nin AR-GE Birim Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti.
Erdoğan'ın Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na atadığı isimler dikkat çekici. Erdoğan'ın kurula atadığı isimler şöyle:
Alev Alatlı
Hükümete yakın Akşam gazetesi Havva Hümeyra Şahin
Hülya Soydan Koçyiğit
FETÖ'nün kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarı Prof. Dr. İskender Pala
Mehmed Özçay
Habertürk yazarı Murat Bardakçı
Orhan Gencebay
Hükümete yakın Yeni Şafak gazetesi yazarı Rasim Özdenören
Cemil Meriç'in kızıProf. Dr. Ümit Meriç.
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.