Erdoğan’ın yaptığı atamalarda dikkat çeken isimler | Son dakika haberleri

24 Haziran seçimleri ardından oluşturulan yeni sistem ile birlikte ortaya çıkan Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeliklerine getirilen isimler belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken isimler yer alıyor. Bu isimler arasında “Baykal’ın prensi” denilen Korkmaz Karaca, Aydın Doğan’ın damadı Mehmet Ali Yalçındağ da yer alıyor. AKP iktidarı boyunca bakanlık bekleyen Anayasa Profesörü Burhan Kuzu ise Erdoğan tarafından Hukuk Politikaları Kurulu'na atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre en dikkat çeken atamalar, Ekonomi Politikaları Kurulunda gerçekleşti.

Ekonomi kuruluna atananlar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanları Cemil Ertem ve Yiğit Bulut yer aldığı görülüyor. Ayrıca Ekonomi Eski Bakanı Nihat Zeybekci de ekonomi kurulunda yer aldı.

BAYKAL’IN “PRENSİ” DE KURULDA

Öte yandan listede dikkat çeken diğer bir isim ise Korkmaz Karaca…

CHP'lilerin yakından tanıdığı Karaca, son olarak Erdoğan'ın yanında yaptığı Rabia işareti ile kendini çektiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşınca gündeme gelmişti.

Karaca siyasi hayatına ilk olarak Anavatan Partisi'ne yakın Arı Grubu'nda başladı. Daha sonra Cem Boyner'e yakın isim oldu. Sonra Mustafa Sarıgül'ün yanında yer aldı ve CHP'ye geldi.

Deniz Baykal'a yaklaştı ve CHP'nin Parti Meclisi'ne girdi.

“Baykal'ın prensi” denilen Korkmaz Karaca, Erdoğan'ın yanında saf tuttu. Öyle ki Erdoğan'ın seçim programlarını adım adım takip etti. Bu kez Erdoğan ve AKP'nin yönetimdeki isimlerle “Rabia” işareti yapıp, fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

AYDIN DOĞAN'IN DAMADI DA ATANDI

Öte yandan işadamı Aydın Doğan'ın kızı Arzuhan Doğan Yalçındağ'ın eşi iş adamı Mehmet Ali Yalçındağ'ın da Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kuruluna atanması dikkat çekti.

Aydın Doğan'ın ismi son olarak Doğan Medya Grubunu, Demirören ailesine satmasıyla gündeme gelmişti.

BURHAN KUZU AYRINTISI

Ayrıca AKP iktidarı boyunca bakanlık bekleyen Anayasa Profesörü Burhan Kuzu da sonunda bu isteğini gerçekleşti. Politika kurulu her ne kadar bakanlık olmasa da Kuzu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Hukuk Politikaları Kurulu’na atandı.

“DERİN TARİH” YAZARI BİLİM KURULU’NDA

Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu’na atanan Prof. Dr. Mehmet Çelik, sık sık Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaretlerin edildiği “Derin Tarih” isimli derginin yazarı. Çelik bir dönem hükümete yakın Güneş gazetesinde de köşe yazarlığı yaptı.

Çelik, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevini de yürütmüştü.

FETÖ’YÜ SAVUNAN İSİM EĞİTİM KURULUNDA

Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’na seçilen isimlerden birisi Ahmet Gündoğdu. Gündoğlu, eski AKP milletvekili ve 12 yıl hükümete yakın Eğitim Bir-Sen ve 7 yıl hükümete yakın Memur-Sen Genel Başkanlığı görevini yürüttü. Gündoğdu, Memur Sen Başkanı olduğu dönemde Alevi çocuklarının İmam Hatiplere gönderilmesi gerektiğini savunmuştu.

Ahmet Gündoğdu, 2011 yılında “Fethullah Hoca cemaatinin de Türkçe olimpiyatları ve Türk okullarıyla yaptığı hizmetlerin tartışmaya açılmasını doğru bulmuyoruz. Bu hizmetlere destek olamayanlar bari gölge olmasınlar” demişti.

BİR ESKİ AKP MİLLETVEKİLİ DAHA

Bilim Teknoloji veYenilik Politikaları Kurulu’na atanan bir diğer isim ise Dr. Osman Coşkun. Coşkun, eski AKP milletvekiliydi. 2016 Temmuz’unda AKP’nin AR-GE Birim Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti.

ZAMAN GAZETESİ YAZARI KURULDA

Erdoğan'ın Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na atadığı isimler dikkat çekici. Erdoğan'ın kurula atadığı isimler şöyle:

Alev Alatlı

Hükümete yakın Akşam gazetesi Havva Hümeyra Şahin

Hülya Soydan Koçyiğit

FETÖ'nün kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarı Prof. Dr. İskender Pala

Mehmed Özçay

Habertürk yazarı Murat Bardakçı

Orhan Gencebay

Hükümete yakın Yeni Şafak gazetesi yazarı Rasim Özdenören

Cemil Meriç'in kızıProf. Dr. Ümit Meriç.