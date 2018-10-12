Erdoğan’la konuşmak için ağaca çıktı, eşi beraat etti

Erzurum mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a derdini anlatmak için ağaca çıkan FETÖ'den tutuklu yarbayın eşi Nazife Kayacı, hedefine ulaştı.

Erzurum’da, FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından yargılanan 109’uncu Topçu Alay Komutanlığı’nda görevli 7 eski askeri personelin davasında karar çıktı. Tutuklu kocasının suçsuzluğunu anlatmak için programın yapıldığı alanda ağaca çıkarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sesini duyurmaya çalışan Nazife Kayacı’nın eşi, 1’inci Tabur eski Komutanı Yarbay Ramazan Kayacı’nın da aralarında bulunduğu 5 kişi beraat etti. 109’uncu Topçu Alay eski Komutanı Albay Oğuz Çobanbeyli ise 13 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

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FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, 109’uncu Topçu Alay Komutanı Albay Oğuz Çobanbeyli, 1’inci Tabur Komutanı Yarbay Ramazan Kayacı, 2’nci Tabur Komutanı Yarbay Serkan Aslan, Binbaşı Kadir Aluç ve Üsteğmen Cemal Doğan, 19 Ağustos 2016’da tutuklanarak cezaevine kondu. Gözaltına alınan Üsteğmen Onur Vahap Aslan ve Astsubay Soner Kurtkaya ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Meslekten ihraç edilen 7 eski askeri personel hakkında Erzurum 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Sanıkların ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

EŞİ İÇİN AĞACA ÇIKTI

Eski Yarbay Ramazan Kayacı’nın eşi Nazife Kayacı, kocası tutuklandıktan sonra kente gelen politikacılara ulaşmaya çalıştı. Erzurum’a gelen tüm liderlerden yardım isteyen 2 çocuk annesi Nazife Kayacı, son olarak 30 Eylül 2017’de Erzurum’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebilmek için programın yapılacağı alanda ağaca çıktı. Nafize Kayacı, çıktığı ağaçta Erdoğan’a seslenerek, “Yanınıza gelmek istiyorum” diye bağırdı. Erdoğan, bunun üzerine korumalara talimat vererek Kayacı’nın yanına getirilmesini istedi. Tutuklu olan eşinin durumunu anlatan Nazife Kayacı ile bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Baktıralım” diyerek Kayacı ve oğlunu yanından uğurladı.

Erzurum 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 13 Ekim 2017’de görülen duruşmada, mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ramazan Kayacı, Serkan Aslan, Kadir Aluç ve Cemal Doğan’ın yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyelerine, tutuklu sanık Oğuz Çobanbeyli’nin ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

ESKİ ALBAYA HAPİS

3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen 13’üncü celsede, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Karar duruşmasında son sözleri sorulan sanıklar suçsuz olduklarını söyledi. Mahkeme heyeti, tutuklu 109’uncu Topçu Alay eski Komutanı Albay Oğuz Çobanbeyli’yi ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçundan önce ağırlaştılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum etti. Heyet, suçun işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak şeklinde işlendiğini dikkate alarak cezayı 16 yıla düşürdü. İyi hal indirimi uygulayan mahkeme heyeti, Çobanbeyli’yi 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum ederek, hükümle birlikte tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

5 SANIK BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, 109’uncu Topçu Alayı 1’inci Tabur eski Komutanı Yarbay Ramazan Kayacı, 2’nci Tabur eski Komutanı Yarbay Serkan Aslan, eski Binbaşı Kadir Aluç, eski Üsteğmen Onur Vahap Aslan ve eski Astsubay Soner Kurtkaya’nın ise ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından ayrı ayrı beraatini uygun gördü. Mahkeme heyeti, ankesörlü telefon soruşturmasında ismi geçen eski Üsteğmen Cemal Doğan’ın dosyasını ise ayırdı.

Kararı değerlendiren Ramazan Kayacı, Serkan Aslan ve Kadir Aluç’un avukatı Ercüment Şenol, “Adaletin tecelli etmesine sevindik. Müvekkillerin atılı suçları işlediklerine dair en ufak bir belirti yoktu” dedi. DHA