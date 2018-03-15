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Merkel’le kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgesel meseleler ve Afrin harekatı da konuşuldu. Zeytin dalı harekatı hakkında da bilgi alışverişinde bulunan Erdoğan ve Merkel AB ile yapılacak liderler zirvesi öncesi son kez konuşmuş oldu.

android-time 21:25 15 Mart 2018
Haberler Gündem
Merkel’le kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgesel meseleler ve Afrin harekatı da konuşuldu. Zeytin dalı harekatı hakkında da bilgi alışverişinde bulunan Erdoğan ve Merkel AB ile yapılacak liderler zirvesi öncesi son kez konuşmuş oldu.

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Son güncelleme: android-time 21:2615.03.2018
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