Merkel’le kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgesel meseleler ve Afrin harekatı da konuşuldu. Zeytin dalı harekatı hakkında da bilgi alışverişinde bulunan Erdoğan ve Merkel AB ile yapılacak liderler zirvesi öncesi son kez konuşmuş oldu.

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