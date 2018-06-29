Duruşma sona erdi… Eren Erdem tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nce çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda Ankara'da gözaltına alınan ve İstanbul'a getirilen eski CHP Milletvekili Eren Erdem, davanın görüldüğü İstanbul Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı. Erdem savunmasında "Dokunulmazlığım kalktığından bu yana 38 defa yurtdışına çıktım. Suçlu olsam kaçmayı düşünürdüm belki ama ben suçsuzum neden kaçayım. Eğer Karşı gazetesine FETÖ'den tek kuruş girdiyse özel olarak ben idamımı istiyorum." dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti Erdem'in tutuklanmasına hükmetti.

CHP’li Eren Erdem hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek”, “gizli tanığı deşifre etmek” ve “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçlarından 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanık olarak yargılanan Erden Erdem hakkında, kaçma şüphesi nedeniyle yakalama kararı talebinde bulundu.

Talebi değerlendiren İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın talebini kabul ederek sanık Erdem hakkında yakalama kararı çıkartılmasına, sanığın İstanbul’da yakalandığı takdirde en geç 24 saat içinde mahkeme huzurunda hazır edilmesine, huzura çıkarılmadığı takdirde ise SEGBİS aracılığıyla en yakın Ağır Ceza Mahkemesine sevkinin sağlanarak mahkeme ile irtibata geçilmesine oy birliğiyle karar verdi. Bu karar doğrultusunda, sanık Erdem, Ankara’da bu sabah gözaltına alındı.

DURUŞMA BAŞLADI…

Erdem, İstanbul Adliyesi’nde bulunan ve davanın görüldüğü mahkemeye getirildi. Duruşma başladı. Erdem’i Avukat Onur Cıngıl savunuyor. Çok sayıda CHP’li de duruşmayı izliyor.



TANAL’IN TALEBİ REDDEDİLDİ



CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal duruşmada avukat olarak bulunuyor. Tanal duruşmada “Milletvekilliğim bitti tekrar seçildim ama mazbata almadım. Onun için mahkeme heyeti benim bu duruşmada savunma yapmam için bir ara karar alırsa burada Eren Erdem'i savunmak istiyorum” dedim. Mahkeme heyeti bu talebi karara bağlamak için duruşmaya ara verdi.

Heyet duruşmaya avukat olarak katılmak isteyen Tanalın talebini reddetti.

EREN ERDEM’DEN BÜLENT TEZCAN’A TEPKİ

Erdem karar açıklanmadan önce duruşmaya ara verildiği sırada “Bülent Tezcan'a söyleyin bu onun eseridir” dedi.

SAVUNMASINI VERDİ

Erdem’in savunmasına geçildi. Eren Erdem savunmasında “Dokunulmazlığım kalktığından bu yana 38 defa yurtdışına çıktım. Suçlu olsam kaçmayı düşünürdüm belki ama ben suçsuzum neden kaçayım. Eğer Karşı gazetesine FETÖ’den tek kuruş girdiyse özel olarak ben idamımı istiyorum.” dedi.

Erdem savunmasını şu sözlerle sürdürdü “Kaçma şüphesi için açıkça bir şey ifade edeyim isteseydim giderdim. Ama ben ülkemi terk etmem. CHP'nin Parti Meclis'i üyesiyim neden gideyim? Bu dava ülkemizin itibarını zedeliyor. Bana istediğiniz tedbiri koyabilirsiniz. Sadece bir gizli tanığın ifadeleri dışında başka bir şey yok. Tüm hayatım FETÖ ye karşı mücadele ettim. 2012 yılında köşe yazarlığı yaptığım gazetede 600 yazıda FETÖ’yü anlattım. Şimdi benim üzerimden CHP yıpratılmaya çalışılıyor. Bu devlet benim FETÖ’cü olmadığımı biliyor. Tüm samimiyetimle söylüyorum ben hiç kaçmayı düşünmedim. Ben suçlamaları kabul etmiyorum.”

Saat 13:00 sıralarında duruşmaya ara verildi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti Erdem’in tutuklanmasına hükmetti.

CHP’LİLER YALNIZ BIRAKMADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da telefonla bilgi aldığı duruşmayı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski İl Başkanı Cemal Canpolat, CHP’li eski ve yeni milletvekilleri; Mahmut Tanal, Ali Şeker, Barış Yarkadaş, Hilmi Yarayıcı, Sibel Özdemir, Turan Aydoğan da izledi. Erdem’i avukatlar Onur Cıngıl, Efkan Bolaç ve Deniz Güneş müdafaa etti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, söz konusu soruşturmanın savcılıkça yapılan 3 ihbar sonucunda başlatıldığı ve ardından hepsinin tek dosyada toplandığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Karşı gazetesine yönelik soruşturmada ifadesi alınan gizli tanık “Ayçiçeği” hakkında milletvekili Erdem’in açıklama yaptığı ve bu açıklamaların kapatılan Zaman gazetesi ve Aktif haber sitesinde yayımlanması üzerine suç duyurusunda bulunulduğu anlatılan iddianamede, aynı şekilde milletvekili Erdem’in gizli tanığı ikinci kez deşifre ettiği ve bunun üzerinde de yeniden savcılıkça suç duyurusu yapıldığı aktarıldı.

Savcılığın Karşı gazetesine yönelik gazetenin genel yayın yönetmenliğini yapan Eren Erdem, şüpheli Turan Ababey ve arkadaşlarına ilişkin suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturmanın başlatıldığına vurgu yapılan iddianamede, tek sanık olarak yer alan Eren Erdem’in ”silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek”, ”gizli tanığı deşifre etmek” ve ”soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçlarından 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

“Gazeteye saksı içinde gizli belge”

İddianamede Karşı gazetesinin sahibi şüpheli Turan Ababey’le Eren Erdem’in Gezi Parkı olayları sırasında tanıştıkları, Ekim 2013’te gazeteyi kurmayı kararlaştırdıkları ve 9 Şubat 2014’te kurulan gazetenin 66 gün sonra ekonomik sıkıntılar sebebiyle yayın hayatına son verildiği anlatıldı.

Şüphelilerin elde ettikleri dokümanların FETÖ’den yargılanan eski emniyet müdürü Yakub Saygılı’dan aldıkları ve bu dokümanları Eren Erdem’e ilettiği belirtilen iddianamede, yapılan tespitlere göre bu dokümanların 3 polis memuru tarafından Karşı gazetesi muhabirleri şüpheli Ufuk Köroğlu ve Emre Erciş'e ulaştırıldığına yer verildi.

Gazetenin bir süre sonra tamamen Eren Erdem’in kontrolüne geçtiği ve yayınlanacak haberlere Erdem’in karar verdiği savunulan iddianamede, Erdem’in gazetenin sahibi Turan Ababey’e zaman zaman ”Elimde Erdoğan’ı düşürecek belgeler var. Yayınlamamız halinde TUSKON ve cemaatten para alabiliriz.” şeklinde söylemlerde bulunduğu öne sürüldü.

FETÖ tarafından Erdem’e ulaştırılan birçok yasa dışı kayıt ve dokümanın gazetede yayımlandığı belirtilen iddianamede, Erdem'in FETÖ/PDY’nin amaçları doğrultusunda hareket ettiği, basın ve yayın organlarını kullanarak kamuoyu algısı oluşturmaya, böylece hükümeti görevini yapamaz hale getirmeye çalıştığı ifade edildi.İddianamede beyanlarına yer verilen gizli tanık “Ayçiçeği”, haberlerin bazen CD, bazen dosya kağıdı şeklinde gizli belge olarak geldiğini, bu haberlerin TUSKON’un danışmanlık firmasından, bazen çiçeklerin arasında bazen de saksılara saklamak suretiyle bazen de çikolataların içerisinde CD’lerin gönderildiğini söyledi.

“Haberi Eren Erdem, bizzat hazırladı”

Karşı gazetesinin sorumlu müdürlüğünü yapan şüpheli Mehmet Bozkurt’un emniyetteki ifadelerine yer verilen iddianamede, Bozkurt, gazetenin yayın hayatına başlamasıyla internet ortamında aynı dönemde “Başçalan” ve benzeri isimler adı altında belirli bir merkezden çıktığı anlaşılan çeşitli ses kayıtlarının yayınlanmaya başladığını söyledi.

Bozkurt, devletin üst düzey yetkililerinin Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin haberin Eren Erdem tarafından bizzat bilgisayarında hazırlandığını anlatarak, ifadesinde, şu beyanlarda bulundu:

“(Eren Erdem) Bunu yaparken de hükümetin Lahey Adalet Divanı’nda yargılanmasını sağlayacak iddialar olduğunu söylemiştir. Bu haberin yayınlanmasına ben dahil bazı arkadaşlar karşı çıkmıştır. Genel yayın yönetmeni olduğu için kendisine direnilmesine ve bana rağmen haberi manşetten bizzat bütün otoritesi ve yetkisini kullanarak ‘Kan lobisi toplantısı’ başlığıyla Sayın Erdoğan, Davutoğlu, Hakan Fidan, Genelkurmay 2. Başkanı ve o zaman Dışişleri Bakanı Yardımcısı olan Feridun Sinirlioğlu’nun resimlerini kullanarak tam sayfa ve son derece provokatif tarzda yayınlatmıştır.”

İddianamede, Eren Erdem’in “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek”, “gizli tanığı deşifre etmek” ve “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçlarından 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. İddianameyi kabul eden İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Mayıs’ta sanık Erdem hakkında yurt dışına çıkış yasağı koymuş, ilk duruşmanın da 19 Eylül’de yapılmasına hükmetmişti.