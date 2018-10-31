Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan CHP eski Milletvekili Eren Erdem'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan Erdem, "Ben siyasi tutukluyum. Tutuklanacağımı biliyordum. Beni utandıran şey, FETÖ’den tutuklanmamdır. Beni bir tarikata bağlı olarak tutuklayacaklarsa Adnan Oktar tarikatından tutuklasalarmış. Oranın mürit yapısı bana daha uygundu." diye konuştu.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Cezaevi’nin kaşısında bulunan binada görülen duruşmada tutuklu sanık Eren Erdem ile tutuksuz sanıklar Turan Ababey, Emre Erciş, Mehmet Bozkurt ve Kutlu Esendemir katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcıları Aykut Erdoğdu ve Gökçe Gökçen ile CHP milletvekilleri Ali Şeker, Ahmet Akın, Mahmut Tanal’ın yanı sıra bazı eski CHP milletvekilleri ile çok sayıda partili destek için geldi. Eren Erdem’in annesi Hüsniye ve babası Hasan Erdem de duruşmayı izliyor.

Erdem savunmasında, 4 aylık tutukluluk sürecinin ardından ciddi bir mahkeme heyetinin karşısında savunma yapmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Karşı gazetesinde yayımlanmış bazı yazılarını okuyan Erdem, “Cemaatin AK Parti’den daha tehlikeli olduğunu yazmışım. İnsanlar AKP’yi dahi arayacak hale gelecek diye yazmışım. Esasında ben devletimizden bir madalya bekliyordum. Madalya beklerken kendimi cezaevinde buldum. Ben 15 Temmuz darbe girişimini 5 yıl önce haber verdim. Postmodern darbe yaklaşıyor diye bir makale yayımladım.” dedi.

“Adnan Oktar tarikatından tutuklasalarmış”

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandığını ve tutukluluğa itirazının ret gerekçesi olarak “15 Temmuz’un bir daha yaşanmaması”

yazıldığını öne süren Erdem, “Ben siyasi tutukluyum. Tutuklanacağımı biliyordum. Beni utandıran şey, FETÖ'den tutuklanmamdır. Beni bir tarikata bağlı olarak tutuklayacaklarsa Adnan Oktar tarikatından tutuklasalarmış. Oranın mürit yapısı bana daha uygundu.” diye konuştu.

İddianamede kapatılan Cihan Haber Ajansı’na giderek gizli görüşmeler yaptığının öne sürüldüğünü ifade eden Erdem, bu görüşmelere ilişkin video, HTS kayıtlarının bulunmadığını kaydetti. Gizli tanık beyanlarından yola çıkılarak böyle iddialarda bulunulduğunu dile getiren Erdem, bu iddiaları yalanladı. Sanık Erdem, iddianamenin tamamen gizli tanık ifadeleri üzerine kurulu olduğunu savunarak, “Gizli tanık benim gazeteden 4 bin lira maaş aldığımı söylemiş. Yaşantıma yetmeyecek bir para olduğunu belirtmiş, gerisini FETÖ’nün bana verdiğini söylemiş. Gizli tanık bir vergi kaçakçısıydı. Ben 12 bin 500 lira maaş alıyordum. 4 bin lirasını banka üzerinden, geri kalanını elden alıyordum. Çift sözleşme yaptık. Birçok sektörde bu usul uygulanıyordu.” ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı’nın “Siz niye böyle bir şeye göz yumdunuz?” sorusuna Erdem, “Gazete kurulmuş, reklamı yapılmış, gemi yürüyor, artık geri dönme şansımız kalmamış. Birçok sektörde bu yapılıyor.” yanıtını verdi. Dosyada kendisi ile ilgili bir tape bulunmadığını, ByLock kullanıcısı

ve Bank Asya’da hesabının olmadığını, yazdığı kitaplar nedeniyle Bank Asya’nın kendisine dava açtığını anlatan Erdem, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in aleyhine yazdığı yazılar hakkında örnekler verdi.

“Tarikat deneyimim oldu”

Dedesinin 12 Eylül’de dükkanın yanmasının ardından İstanbul’a geldiğini, Alevi olmaları nedeniyle kendilerinin küçükken uyarıldığını ifade eden

Erdem, Mahkeme Başkanı’nın “Kimsenin mensubu olduğu dini görüşü yargılamıyoruz.” ifadelerini kullanmasının ardından savunmasında şunları kaydetti: “Hayatımda tarikat deneyimim oldu. Orta okulda sigara içmeye başladım. Menzil dergahında sigara ve çay içiliyordu. Rahat sigara içmek için oraya gidiyordum. Sosyal medyada kafamda tekkeyle fotoğraf yayımlandı. Elimde iyi ki sigara görünüyordu. Ahmet Hakan ‘Hiçbir FETÖ'cü sigara içmez, zehir içer ama sigara içmez.’ diye bir yazı yazdı. O olaydan öyle kurtulduk. Hiçbir FETÖ'cünün, şakirtin elinde sigara göremezsiniz.”

Gerçek FETÖ’cülerin, TUSKON davasında yargılananların dışarıda olduğunu savunan Erdem, FETÖ suçunun kendilerine kaldığını öne sürdü.

Duruşma, Eren Erdem’in savunmasıyla devam ediyor.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, FETÖ’nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Ababey’in de aralarında bulunduğu 12 kişi “şüpheli” sıfatıyla yer alıyor. Erdem’in “FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etmek” ve “Göreve ilişkin sırrın açıklanması”, “Gizliliğin ihlali” suçlarından 22 yıla kadar hapsi talep edilirken, Karşı gazetesinin eski çalışanı 8 şüpheli hakkında da değişik oranlarda hapis cezası isteniyor. Turan Ababey’in de aralarında bulunduğu 3 şüphelinin “Silahlı terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan 15’er yıla kadar hapsi istenen iddianamede bu 3 şüphelinin etkin pişmanlık hükmünden yararlandırılması talep ediliyor.

DAVA ÖNCESİ AÇIKLAMA: EREN ERDEM’İN YANINDAYIZ

Dava öncesi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “CHP Parti meclisi üyesi Erden Erdem 124 gündür neden tutuklu? sorusunu bir kez daha basın aracılığıyla sormak istiyoruz. ‘Neden tutuklu?’ diyoruz çünkü parti meclisi üyemiz Eren Erdem’in tutuklanmasına gerekçe olacak hiçbir hukuki delil olmadığını biliyoruz. Ve bu tutuklamaların geçmiş dönem tutuklamalarında olduğu gibi tamamen siyasi olduğunu biliyoruz. Eren Erdem’in tutuklamasının tamamen siyasi gerekçelerle olduğunu bildiğimiz için ve bunu fazlasıyla kapatmak isteyenler ne yazık ki bugün Silivri’de basın açıklaması yapmamızın da önüne geçmeye çalışarak veya çokça sanıklı bir davayı küçücük salonlarda davasının görülmesini sağlayarak bu tutukluluktaki hukuksuzlukları kamuoyundan kaçırarak yine geçmişte olduğu gibi oldu bittiyle siyasi bir davayı götürmeye çalışıyorlar. Ama şunu bilsinler ki; Ne Eren Erdem Davası’nda ne de bundan sonra, bundan önce görülmüş davalarda haksız hukuksuz yere dava sürecini yürütenler zamanı geldiğinde bu cezaevlerinde kendilerinin olduğunu biliyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, genel başkan yardımcılarımızla, milletvekillerimizle ve örgütümüzle birlikte haksız hukuksuz yere 124 gündür rehin tutulan Eren Erdem’in yanındayız. Bundan sonra hep birlikte Eren Erdem’in hakkını hukukunu korumaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL, (DHA/AA)