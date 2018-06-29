Eren Erdem kimdir? Kaç yaşında, evli mi, nerede doğdu? Eski CHP milletvekili gözaltına alındı!

Eski CHP milletvekili Eren Erdem kimdir? Kaç yaşında ve nerede doğdu? soruları bugünlerde siyasetin gündeminde. İşte gözaltına alınan genç siyasetçi hakkında merak edilenler ve Eren Erdem'in kısa biyografisi...

Doğma büyüme İstanbullu olan ve eski CHP milletvekili olan Eren Erdem kimdir? Kaç yaşında? Evli mi? İşte Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili Eren Erdem hakkında az bilinenler ve kısa bir hayat hikayesi…

EREN ERDEM KİMDİR?

Eren Erdem 14 Ağustos 1986'da Fatih, İstanbul'da doğmuştur. Türk siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilidir. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde CHP milletvekili olarak meclise giren Erdem, üniversite eğitimini yarıda bırakmıştır.

14 Ağustos 1986 senesinde dünyaya gelen Eren Erdem doğma büyme Fatih, İstanbulludur. Türk siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili.

Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde CHP milletvekili olarak meclise giren Erdem, üniversite eğitimini yarıda bırakmıştır.

Yazarlık tarafıyla da bilinen Eren Erdem toplamda 9 kitap çıkarmış ve büyük ilgi görmüştür. TBMM’nin en genç siyasetçilerinden biri olan Erdem siyasete ise 07 Haziran 2015 tarihinde girdi.

Eren Erdem, Halk TV‘de Pazar günleri Ezber Bozanlar, Çarşamba günleri Yol Haritası programında analizler yapmaya devam etmektedir.

Eren Erdem, 7 Haziran 2015 yılında yapılan genel seçimler öncesi CHP İstanbul 3. bölgeden 6. sırada aday oldu. 25. dönem Milletvekili olarak CHP İstanbul Milletvekili seçildi. 1 Kasım 2015 tarihinde 26. dönemde yeniden milletvekili seçilen Erdem, çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.

Eren Erdem, Nuray Erdem ile evlidir.

KİTAPLARI:

2009 – Gayya Karanlığından Kuran Aydınlığına

2010 – Abdestli Kapitalizm

2011 – Nurjuvazi

2012 – İslam ve Kapitalizm

2011 – Şeytan Evliyaları

2012 – Selman-ı Pak

2012 – Riya Tabirleri

2013 – Devrim Ayetleri

2014 – Devrimci Peygamber

GÖZALTINA ALINIŞI…

25. ve 26. dönem İstanbul CHP Milletvekili Eren Erdem sosyal paylaşım platformu Twitter hesabından gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltı gerekçesini bilmediğini belirten Erdem, “An itibariyle gözaltına alındım. Gerekçemi bilmiyorum. Polisler tarafından evimin önünden gözaltına alındım. Kamuoyunun bilgisine sunarırım” ifadelerini kullandı.