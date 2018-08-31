Eren Erdem MİT TIR’ları davasında tanık oldu

CHP eski milletvekili Eren Erdem’in tutuklanmadan önce 22 Mayıs’ta bir televizyon kanalına bağlanarak MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin yaptığı açıklamalar kapsamında başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada tanık olarak ifadesi alınan Eren Erdem, kendisine gelen belgelerin CHP milletvekili Bülent Tezcan tarafından gönderildiğini söyledi. Erdem ifadesinde şunları söyledi: “Ben CHP’den 25. ve 26. dönem milletvekili olarak TBMM’de görev yaptım.

Halen parti meclisi üyesiyim. Milletvekilliğinden önce gazeteci olarak çalıştım. 2014 yılında işsiz olduğum için serbest gazeteci olarak çalıştığım dönemde tam tarihini hatırlamadığım bir ayda CHP milletvekili Bülent Tezcan’ın kamuoyunda ‘MİT Tırları’ olarak bilinen olayla ilgili televizyonda basın açıklaması yapıyordu. MİT Tırları belgesinin elinde olduğunu sallayarak göstermişti. Ben bu haberi izledikten sonra gazeteci olmam sebebiyle hemen Ankara’ya gittim. Kendisiyle CHP Genel Merkezi’ndeki odasında görüştüm. Israrla bu belgeleri istedim. Daha sonra İstanbul’daki bir adrese kargo yoluyla bana bu belgeler Bülent Tezcan tarafından gönderildi.''

BELGELERİ YAYMADIM

Belgelerin hepsinin kağıda basılmış evraklar olduğunu ve üzerinde ”gizli ibaresi”nin bulunduğunu anlatan Erdem, evrakların içerisinde jandarmanın TIR'ların içerisinde ne olduğunu gösteren tutanaklar, kamyon şoförlerinin ifadeleri, fezleke şeklinde soruşturma ile ilgili evrakların var olduğunu belirterek, ”Ben evrakları görünce çok vahim olduğunu anladım ve kendime ait Eren Erdem isimli twitter hesabımdan ‘Tutanakları okudum. Eğer iddialar doğru ise durum çok vahim’ şeklinde tweetler attım. Başka herhangi bir yerde bu evrakları tutanakları paylaşmadım. Hiç kimseye vermedim. Yalnızca ismini vermek istemediğim bir gazeteci arkadaşım evraklara baktı. Fakat bir suret almasına veya fotoğraf çekmesine müsade etmedim” dedi.

“BENİ BİR HAKİM UYARDI”

Daha sonra bu evrakları imha ettiğini sadece birkaç sayfasının kendisinde kaldığını belirten Erdem, bunları da IŞİD saldırılarından sonra meclis kürsüsünde açıkladığını belirterek şunları anlattı: ”Bu sene Mayıs ayında ismini vermek istemediğim sosyal demokrat olan halen görevdeki bir hakim bana ulaştı. ‘Seni MİT TIR'ları belgesini Fettullahçılardan aldı diye tutuklayacaklar, bununla ilgili bir açıklama yapsan iyi olur’ diyerek dostça bana bir telkinde bulundu.

Hakkımda basında çokça haberler çıkıyordu. Artı TV’de çalışan açık kimlik bilgilerini bilmediğim EZO isimli spiker beni telefonla aradı ve ben de bunun üzerine dosya içerisinde bana okumuş olduğunuz ve göstermiş olduğunuz 22 Mayıs 2018 tarihli açıklamayı yaptım. Bu açıklama doğrudur. Aynen tekrar ederim. Ben bu açıklama ile hiç kimseye suçlamada bulunmadım. Ben burada sadece MİT TIR'ları diye bilinen olay ile ilgili evrakı Fettullahçılardan almadığımı, Fettullahçılarla hiçbir irtibatım olmadığını açıklamak için böyle bir beyanda bulundum. Benim bu açıklamamdan sonra Bülent Tezcan MİT TIR'ları belgesini kendisinin basın açıklaması ile dağıttığını kamuoyuna açıkladı.”