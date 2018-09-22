Eren Erdem Silivri’de yargılanacak! İlk duruşma 31 Ekim’de

CHP eski Milletvekili Eren Erdem ve Karşı gazetesinin çalışanları hakkında İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava Silivri Cezaevi içerisindeki duruşma salonunda yapılmasına karar verildi. Davanın ilk duruşması 31 Ekim’de yapılacak ve üç gün sürecek.

Karşı gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliğini de yapan Eren Erdem hakkında FETÖ’ye “bilerek isteyerek yardım etme, terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” iddiasıyla dava açılmıştı. 23. Ağır Ceza Mahkemesinin hazırladığı tensip zabtında Erdem'in tutukluluk haline devam kararı verirken firari 7 sanık hakkında da yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. DAVALAR BİRLEŞMİŞTİ CHP eski milletvekili Eren Erdem ile Karşı gazetesi çalışanları hakkında iki ayrı dava açılmış İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi de davaları birleştirerek İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine karar vermişti.

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