Erenoğlu: Amerika’ya takılıp Kıbrıs’ı unutmayın

KKTC’nin dünyanın en stratejik noktalarından biri olduğunu söyleyen Sahil Güvenlik eski komutanı emekli Koramiral Can Erenoğlu, “Kıbrıs Türkiye’nin güvenliğinin yanı sıra, dünya ölçeğinde var olmasının da anahtarıdır” dedi.

Sahil Güvenlik eski Komutanı emekli Koramiral Can Erenoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) son gelişmeleri SÖZCÜ'ye değerlendirdi. Adanın jeopolitik önemini, doğalgaz ve petrol aramaları için parsellere ayrılmasını masaya yatıran Erenoğlu, Kıbrıs'ın dünyadaki en önemli yerlerinden biri olduğunu açıkladı. Erenoğlu şunları anlattı: “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), KKTC çevresi dahil Doğu Akdeniz'i 13 parsele ayırarak doğalgaz aramaları için ruhsatlandırdı. Türkiye ve KKTC bu parselasyonu kabul etmiyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi buna rağmen yabancı şirketlere doğalgaz arama ruhsatı vermeye devam etti. AB'yi arkasına alıp, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de Antalya ve İskenderun körfezine hapsetmek, zengin doğal kaynakları kendi arzuladıkları ülkelere kullandırmak amacındalar. Türkiye ve KKTC buna izin vermeyecektir.

Rum Yönetimi, 12'nci bloktaki Afrodit gazını boru hattıyla Kahire'ye bağlama üzerine Mısır ile anlaştı. 2020'de tamamlanması planlanan projeye AB de destek veriyor. Önümüzdeki yıllarda Kafkasya, Orta Asya ve Hazar petrolleri ile doğalgazı, borularla İskenderun Körfezi'ne gelecek ve dünyaya pazarlanacaktır. Irak petrolü, halen İskenderun'a, Bakü petrolü de Ceyhan'a akmaktadır. İskenderun, Mersin ve Ceyhan limanları Türkiye'nin ithalat ve ihracatında önemli bir rol oynamaktadır.

Tahrik edici adım

Bu gelişmeler Doğu Akdeniz'deki gerginliği çatışmaya dönüştürebilecek ve tarafları tahrik edici adımlardır. Bu anlaşmaların yürürlüğe girmesi halinde uluslararası hukuk katledilerek Kıbrıs Türklerinin haklarının gasp edilmesi söz konusu olacağından buna müsaade edilmeyecektir. Kıbrıs 20 yıl öncesinin adası değildir. KKTC'nin varlığı, Türkiye'nin savunma ve güvenliğinin yanı sıra, bölge ve dünya ölçeğinde var olmasının da anahtarıdır. Çünkü Doğu Akdeniz artık dünya jeopolitiğinin kalpgahı haline gelmiştir. Doğu Akdeniz, dünyanın en stratejik bölgesi olacaktır. Türkiye, güvenliği ve ulusal çıkarları açısından bu bölgeyi kontrol eden Kıbrıs'tan vazgeçmemeli.

YETKİ ALANLARI İLAN ETMELİ

Bir deniz coğrafyası üzerinde yer alan deniz ülkesi Türkiye, bekasının sağlanması ve ulusal çıkarlarının korunması açısından donanmasını güçlendirerek bölgedeki faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeli ve Akdeniz'de de deniz yetki alanlarını belirleyerek dünyaya ilan etmelidir.”