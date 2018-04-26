Ergenekon davası 11 Eylül’e ertelendi

FETÖ’nün kumpası olan Ergenekon davasında yine karar çıkmadı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada avukatların talepleri alındı. Avukat Kemal Kerinçsiz, "11 Eylül'de verilecek karar Amerikan kumpasına da yanıt olur" dedi. Dursun Çiçek’in kızı Avukat İrem Çiçek ise yaşadığı süreci, "23 yaşında başladığım dava da 32 yaşıma geldim" diyerek özetledi.

Davanın bir sonraki celsesi için tarih belirlenmesine ilişkin konuşmalarda ise ilginç anlar yaşandı. Mahkeme başkanının duruşma gününü 12 Eylül olarak belirlemek istemesine Avukat Kemal Kerinçsiz itiraz etti. Kerinçsiz, “Duruşma tarihi 12 Eylül olmasın ‘Simge' davasına dönmesin. ‘Vesayeti bitiriyoruz' şeklinde benzetmeler yapılmasın.” Davanın 11 Eylül'de görülmesi daha iyi olur. Amerikan emperyalizmi ve işbirlikçilerinin kumpasına karşı verilecek bir karar olur” dedi.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya CHP milletvekili Dursun Çiçek'in de arasında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşmada ayrıca davanın firari sanıklardan Emrah Gönenci'nin ise yakalanarak ifadesinin alındığı belirtildi.

“FETÖ'NÜN HEDEFİNDE OLDUĞUM İÇİN SAHTE KİMLİK KULLANDIM”

Kendisinden ele geçirildiği iddia edilen sahte kimliğe ilişkin Ankara'dan SEGBİS ile bağlanan emekli tuğgeneral Levent Ersöz, “Yapmış olduğum görev nedeniyle PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerinin açık hedefi halindeydim. Kumpas davasının ana simgelerinden biriydim. Bu örgütün bize saldırıda bulunacağını, öldürmek isteyeceğini biliyordum. Sağlık sorunlarım baş gösterdiği için yurt dışına çıkmıştım. Bu nedenle böyle bir kimlik kullandım. Ancak aldatma kabiliyeti yoktur. Yurt dışında kanser teşhisi kondu. Yurtdışından döndüğümde hastanede ameliyat olacakken gözaltına alındım. Hukuktan, adaletten kaçmadım sadece sağlık sorunlarım nedeniyle böyle bir kimlik kullandım” diye konuştu.

“TOP DOLAŞTIRMAYIN DERHAL BERAAT VERİN”

Davanın sanıklarından Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın avukatı Şakir Kaleli de mahkeme heyetine “Geçen duruşma karar verilecek diye ertelemiştiniz. Şimdi ‘karar vermiyorum' demenizi anlamadım. Dosyanın bazı sanıklar yönünden tefrik edilmesini ya da karar bağlanmasını talep ediyoruz. Bu şekilde top dolaştırmayın” dedi.

Mahkeme başkanının da tutanağa “Top dolaştırmayın” sözlerini geçirmesi salonda gülüşmelere neden oldu.

“23 YAŞINDAYDIM 32 OLDUM”

Dursun Çiçek'in kızı Avukat İrem Çiçek de “FETÖ terör örgütü ile ilgili gerek Adli Tıp uzmanları gerek hakimler savcılar hakkında açılmış davalar var. Bu davalarda sanıklar ‘Daha Ergenekon davası hakkında karar verilmedi' şeklinde savunma yapıyorlar. Bu savunma elimizi kolumuz bağlıyor. 23 yaşında başladığım dava da 32 yaşıma geldim” diye konuştu.

DURUŞMA TARİHİ BELİRLENMESİNDE İLGİNÇ KONUŞMA

Bu sırada davanın bir sonraki celsesi için tarih belirlenmesine ilişkin konuşmalarda da ilginç anlar yaşandı. Mahkeme başkanının duruşma gününü 12 Eylül olarak belirlemek istemesine Avukat Kemal Kerinçsiz itiraz etti. Kerinçsiz, “Duruşma tarihi 12 Eylül olmasın. Bu davada ‘Vesayeti bitiriyoruz' şeklinde benzetmeler yapılarak ‘Simge' davasına dönüştürülmesin. Davanın 11 Eylül'de görülmesi daha iyi olur. Amerikan emperyalizmi ve işbirlikçilerinin kumpasına karşı verilecek bir karar olur” dedi. Mahkeme heyeti duruşmayı 11 Eylül'e erteledi.