Ergenekon Davasında sona doğru: Mütalaa için dosya savcıya gönderildi

FETÖ kumpası olan Ergenekon davasında sona gelindi. Duruşma savcısı görüşünü açıklamak için dosyayı istedi. Mahkeme heyeti mütalaa için dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine karar verdi. Duruşma Kasım ayına ertelendi.

FETÖ kumpası olduğu ortaya çıkan yeniden yargılaması İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan Ergenekon davası duruşmasında mahkeme heyeti mütalaanın hazırlanması için dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine karar verdi.

Duruşmada, söz alan sanık avukatları Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen ve Danıştay cinayetinin örgüt yönünden İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Ergenekon davasında görülmesi kararını eleştirdi.

Söz alan Avukat Kemal Kerinçsiz, “Bu kararlarda FETÖ'nün ayak seslerini alıyoruz. Daha önceden hükme bağlanmış bir konunun dosyaya gönderilemsi mümkün değildir. Burada hukuk ihlali vardır. Bu nedenle Danıştay saldırısı ile ilgili dosyanın ayrılarak Ankara'ya gönderilmesi veya başka bir esasa kaydedilerek görülmesini talep ediyoruz” dedi.

“ADİ ŞUÇLARLA İLGİLİ ZAMANAŞIMI OLDU DOSYALAR DÜŞMELİ”

Sanıklardan Dursun Çiçek ise sahte kimlik, ruhsatsız silah gibi münferit suçları konu alan dosyaların da Ergenekon davasından ayrılmasını talep etti. Sanık avukatlarından Selahattin Seymen de adi suçlarla ilgili zaman aşımı süresi dolduğunu ve düşme kararı verilmesi gerektiğini söyledi.

“FETÖ İLE MÜCADELENİN BAŞARIYA ULAŞACAĞINA İNANIYORUZ”

Davanın sanıklarında olan Hayrettin Ertekin de mahkemelerin siyasetten emir alma döneminin bittiğini ifade ederek “FETÖ örgütüne karşı mücadelenin başarıya ulaşacağına inanıyoruz. Arkadaşlarımızın yarıya yakını görevlerine dönmüştür, vatan için mücadele ediyor. Davanın bir an önce bitirilmesini istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti daha sonra mütalaa verilmesi için dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.