Ergenekon’da müşteki olduğunu 11 yıl sonra öğrendi: “Şikayetçi değilim”

Yeniden görülmeye başlanan Ergenekon Davasında müşteki olduğunu UYAP'tan tesadüfen öğrenenen H.Ö., İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesine bir dilekçe göndererek şikayetçi olmadığını bildirdi.
H.Ö., şikayetinden vazgeçtiğini dilekçesinde şöyle anlattı: “Davada müşteki sıfatı ile tanımlı olduğumu UYAP’tan tesadüfen öğrendim. Sanıkların hiçbirini şahsen tanımıyorum. Şikayetçi değilim. Müşteki sıfatımın kaldırılmasını talep ederim.”
İstanbul Ümraniye'deki bir evde el bombalarının bulunduğu iddiasıyla 2007'de şu anda firari olan eski savcı FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün başlattığı soruşturma daha sonra Ergenekon adı verilerek davaya dönüştürülmüştü.
275 kişinin yargılandığı dava kapatılan İstanbul Özel Yetkili 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2013 yılında karara bağlanmıştı.
YARGITAY KARARI BOZDU, YARGILAMA YENİDEN BAŞLADI
FETÖ'nün kumpaslarından olan Ergenekon Davası, 2016 yılında Yargıtay tarafından bozulmuş ve yeniden yargılaması başlamıştı. Dava, İstanbul 4. Ağır Ceza mahkemesinde yeniden görülüyor.
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