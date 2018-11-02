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Eritmek için parçalanmış!

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim'de öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin soruşturmayı değerlendiren AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, 'Kaşıkçı'nın cesedinin parçalandığı bilgisi bizde vardı. Fakat şu anda görüyoruz ki parçalamakla da kalmamış, cesedi eriterek yok etmişler' dedi.

android-time 07:41 2 Kasım 2018
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Eritmek için parçalanmış!
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim'de öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin soruşturmayı değerlendiren AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, 'Kaşıkçı'nın cesedinin parçalandığı bilgisi bizde vardı. Fakat şu anda görüyoruz ki parçalamakla da kalmamış, cesedi eriterek yok etmişler' dedi.

Aktay, ‘Kaşıkçı'nın cesedinin parçalandığı bilgisi bizde vardı. Fakat şu anda görüyoruz ki parçalamakla da kalmamış, cesedi eriterek yok etmişler. Bizdeki son bilgilere göre cesedi parçalamalarının sebebi de daha kolay eritmek. Cesetten eser bırakmamak amaçlanmış. Savcılığın ifadesinden de bu anlaşılıyor. Verebilecekleri makul bir cevapları yok. Katillik, masum bir insanı katletmek ayrı bir suç, cesede yapılan muamele ve boyutları ayrı bir suç ve utanç. Mevcut kamera sistemlerinin bizi götürdüğü her yere gidildi, ceset bulunamadı. Ortada deliller var. Cemal Kaşıkçı başına gelecekleri tahmin etseydi başkonsolosluk kapısından içeri girer miydi?’ dedi.

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Son güncelleme: android-time 09:0902.11.2018
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