‘Erken seçim’e ilk tepki: Zorlamayın

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, günlerdir konuşulan yerel seçimlerin erkene alınacağı tartışmaları hakkında “(Erkene) alınamaz. Çünkü anayasaya göre uygun değil. Zorlamanın gereği yok” açıklaması yaptı.

Görevi sona eren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a veda ziyaretinde bulundu.

İBB Anı Defteri'ni imzaladıktan sonra gazetecilerin “Yerel seçim erkene alınır mı” sorusunu yanıtlayan Kahraman, “Alınmaz çünkü anayasaya göre de uygun değil. Seçimler hakkında daha önce anayasada hüküm var. Genel seçimlerde yoktur ama mahalli seçimde var. Zaten geldi, marta ne kaldı. 3 ayı aday olarak düşünelim 6 aylık bir zaman kaldı. Ben zannetmiyorum. Ama onun ayrı bir formülünü ararlar mı bilmiyorum. Fakat zorlamanın gereği yok” dedi. Her seçimin zamanında olması gerektiğine inandığını belirten Kahraman, “Ama bu erken seçimin doğru yapılan bir hareket olduğuna inanıyorum. Sonucu da fevkalade oldu. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz inşallah” diye konuştu.

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PARTİLER ANLAŞSA DA ANAYASAYA GİRMESİ UZUN

TBMM Başkanı İsmail Kahraman Uysal'ı ziyaretinin ardından tekrar gazetecilerin sorularını yanıtladı. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın “3 parti anlaşırsa erken yerel seçim olur” açıklamasının hatırlatılması üzerine Kahraman, “Duymadım ama sanırım hukuki mani var. Anayasa mahkemesi var. Partilerin anlaşması, o anlaşmaya göre yeniden bir kanun maddesi olarak anayasaya girmesi uzun hadisedir. Ne lüzum var. Zaten yaklaştı. Aday tespiti başlangıçtan itibaren 3 aya girse 6 aylık zaman kalır. Telaş da yok talaş da yok” dedi.

HER YİĞİDİN BİR YOĞURT YİYİŞİ VARDIR

Kahraman, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gazetelere verdiği ilan ve Alaattin Çakıcı'nın mektubu ile ilgili soru üzerine de “Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Bahçeli bey de böyle diyor. Benim beyanım değil kendisinin beyanı. Ben dediklerimden mesulüm. Bu sorunun muhatabı sayın Bahçeli'nin kendisi. Milli bir öfkesi var. Düşüncesi var, kendisini böyle izah ediyor. Bırakalım da herkes kendini nasıl izah ederse etsin. Ambargo yok, fikirlere ve kanaatlere ambargo yok. Şahıslara göre değerlendirmeyin, hiç eşelemeyin” diye konuştu. İBB Başkanı Mevlüt Uysal da erken yerel seçim ve aday olup olmayacağına ilişkin soru üzerine “Ben şu an görev yapıyorum. Seçime her zaman hazırız. Başkanımızın bahsettiği gibi bir anayasa değişikliği zorunluluğu var. Zor bir ihtimal gibi görüyorum” açıklaması yaptı.