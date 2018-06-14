Erzincan bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı vakitleri (Ramazan Bayramı 2018 bayram ezanı)

Ezan ile Ramazan bayramı sabahına uyanacak İslam dünyasında milyonlarca kişi bayram namazı kılacak. Peki Erzincan'da Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Erzincan Bayram namazı saat kaçta kılınacak kentte yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, Erzincan'da 2018 bayram namazı kılınacak saat...

İslam dünyasının heyecanla beklediği Ramazan bayramı için kısa bir süre kaldı. Bayrama ibadet ederek başlmak isteyen Erzincan’da yaşayan vatandaşlar da “Erzincan’da bayram namazı saat kaçta” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, Diyanet’in açıkladığı il il namaz saatleri ve Erzincan bayram namazı saati…

ERZİNCAN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:38

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Her yıl tarih bazında biraz daha geriye gelen Ramazan Bayramı, bu yıl haziran ayında kutlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı tarih bilgilerine göre Ramazan Bayramı, bu yıl mübarek ayın son orucunun 14 Haziran Perşembe günü tutulmasıyla birlikte aynı gün arefe günüyle başlayacak.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü ise 15 Haziran Cuma günü olacak. Arefe günüyle birlikte toplam üç buçuk gün sürecek olan Ramazan Bayramı, 17 Haziran Pazar günü sona erecek. İşte, bayramın takvim bilgileri;

– 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

– 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil