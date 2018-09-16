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Erzincan’da 2 kişi ayının saldırısın uğradı

Erzincan'nın İliç ilçesinde ayının saldırdığı iki kişi yaralandı.

android-time 15:15 16 Eylül 2018
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Erzincan’da 2 kişi ayının saldırısın uğradı
Erzincan'nın İliç ilçesinde ayının saldırdığı iki kişi yaralandı.

Çilesiz köyünde Erkan Özbek (39) ve Adem Bozkuş (40) küçükbaş hayvanlarını otlatmak için Uluyamaç köyü Karadere Yaylası’na gitti.

Yaylada ayı saldırısına uğrayan Özbek ve Bozkuş, yanlarındaki çoban köpeklerinin yardımı ile ayıdan kurtulabildi.

Yayladaki yakınları tarafından İliç Devlet Hastanesine götürülen yaralılar, buradan Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

El ve ayaklarından yaralandıkları, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilen Özbek ve Bozkuş, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

AA

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