Erzurum’da 5 TEDAŞ görevlisinin gölette ölümü davasında karar

Erzurum'un Aşkale ilçesinde 6 yıl önce, Karasu-2 Hidroelektrik Santral Sulama Göleti'nde yer alan elektrik direğini tamir etmek için bindikleri deniz bisikletinin alabora olması sonucu 5 TEDAŞ görevlisininölümüne neden oldukları iddiasıyla yeniden yargılanan 6 sanık, 36 bin 450'şer lira para cezasına mahkum edildi. Davayı 26 Kasım 2014 yılında karara bağlayan Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, söz konusu suçtan 3 yıl 4'er hapse çarptırdığı sanıklara verilen hapis cezasını 36 bin 450'şer lira para cezasına çevirmişti. Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise sanıklara eksik ceza verildiği gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozmuştu. Mahkeme dönüp dolaşıp aynı cezayı verdi. Sonuç olarak yitip giden beş canın bedeli 182 bin 250 lira oldu.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Ziya Özpeker, Şahin Torun, Tuncer Yeşilyurt, Fehmi Temel, Ahmet Duran Kürkçü ve Nurullah Gülmüş, ölenlerin yakınları Bilal Turan ve Ahmet Baykal ile tarafların avukatları katıldı.

Söz alan Baykal ve Turan, adaletin adil şekilde gerçekleşmesini dilediklerini söyledi. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Yargıtayın bozma ilamının ardından yeniden yargılama neticesinde sanıkların sabit olan “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti.

Savcı ayrıca, temel cezaların tayin ve takdiri açısından kusur durumları ve alınan cezaları itibarıyla herhangi bir orantısızlık bulunmadığı kanaatiyle Yargıtay 12. Ceza Dairesinin bozma ilamına karşı direnilmesine karar verilmesini talep etti.

Baykal ve Turan, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarında, sanıklardan şikayetçi olduklarını ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatları ise ortak savunmalarında, müvekkillerinin olayda kusurlarının bulunmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu. Davayı karara bağlayan ve önceden verdiği kararında direnen mahkeme heyeti, sanıkların tamamını önce “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan ayrı ayrı 4’er yıl hapse çarptırdı.

Sanıkların pişman olmasını, herhangi bir suça karışmamış olmalarını ve verilecek cezanın gelecekleri üzerindeki etkisini dikkate alan heyet, bu cezayı her sanık yönünden 3 yıl 4 aya indirdi. Heyet daha sonra sanıklara verilen hapis cezalarını 36 bin 450’şer lira para cezasına çevirdi.

Olayın geçmişi

Aşkale ilçesinde 3 Nisan 2012’de Karasu-2 Hidroelektrik Santral Sulama Göleti’ndeki elektrik direğini tamir için deniz bisikletiyle gölete açılan TEDAŞ görevlileri Feridun Öztürk, Şahin Baykal, Rıdvan Takım, Ahmet Sait Turan ve Mustafa Arifoğulları deniz bisikletinin alabora olması nedeniyle suya düşerek ölmüştü. Olayın ardından Aşkale Cumhuriyet Savcılığınca, 5 işçinin ölümüne sebebiyet verdikleri öne sürülen TEDAŞ görevlileri Ahmet Duran Kürkçü, Tuncer Yeşilyurt, Fehmi Temel, Nurullah Gülmüş, Ziya Özpeker ve Şahin Torun hakkında, “Taksirle birden çok kişinin ölümüne sebebiyet vermek” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

Davayı 26 Kasım 2014 yılında karara bağlayan Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, söz konusu suçtan 3 yıl 4’er hapse çarptırdığı sanıklara verilen hapis cezasını 36 bin 450’şer lira para cezasına çevirmişti.

Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise sanıklara eksik ceza verildiği gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozmuştu.

ERZURUM (AA)