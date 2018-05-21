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Erzurum’daki sel baskınında birçok araç yolda mahsur kaldı

Erzurum'da şiddetli yağışın neden olduğu sel ve su baskını nedeniyle araçlar yollarda kalırken, birçok evi de su bastı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve diğer kurumların ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.

android-time 16:35 21 Mayıs 2018
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Erzurum'da şiddetli yağışın neden olduğu sel ve su baskını nedeniyle araçlar yollarda kalırken, birçok evi de su bastı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve diğer kurumların ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.

Erzurum merkezde öğleden sonra başlayan ve yarım saat süren sağanak sele dönüştü. Merkez Yunus Emre Mahallesi Karayolları ile Asri Mezarlığı mevkiinde dağdan gelen sel suları yolları kapladı.

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Aşırı yağış ve sel nedeniyle birçok araç yolda kalırken, çöp konteynerleri göle dönüşen yollara savruldu. Sel, bazı yollarda asfaltları sökerken, birçok mahalledeki evi su bastı.

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve diğer kurumların ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.

İHA/DHA

Son güncelleme: android-time 16:3821.05.2018
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