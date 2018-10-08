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Erzurum’daki yangında kundaklama iddiası

Erzurum’da 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları için yapılan ve 15 Temmuz 2014'te heyelanla göçen, ardından yeniden inşa edilen Atlama Kuleleri'nin bulunduğu Kiremitlik Tepe’de çıkan yangında yaklaşık 50 dönümlük otluk alan kül oldu.

android-time 22:14 8 Ekim 2018
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Erzurum’da 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları için yapılan ve 15 Temmuz 2014'te heyelanla göçen, ardından yeniden inşa edilen Atlama Kuleleri'nin bulunduğu Kiremitlik Tepe’de çıkan yangında yaklaşık 50 dönümlük otluk alan kül oldu.

Yangın, akşam saatlerinde meydana geldi. Atlama Kuleleri’nin bulunduğu Kiremitlik Tepe'de çıkan ve rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyen örtü yangını geniş bir alana yayıldı. Kısa sürede bölgeye giden Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye aracı yangına müdahale etti.

Görgü tanıkları iki kişinin eşkalini verdi. İHA

Görgü tanıkları iki kişinin eşkâlini verdi. İHA

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 50 dönüm otluk alan zarar gördü.

Yangında hektar alan kül oldu. İHA

Yangında 50 dönüm alan kül oldu. İHA

GÖRGÜ TANIKLARI KUNDAKLAMA DEDİ

Görgü tanığı çocuklar, yangını 15-18 yaş arası iki kişinin çıkarıp kaçtıklarını söyledi. Çocuklar, “İki kişi geldi, yaklaştılar. İkisi de siyah giyimliydi. Yüzleri görülmüyordu. Verdiler ateşi, biraz yanmaya başladı. Bir tane araba durdu. Bir kişi arabadan indi, onları aşağı doğru kovaladı. Yakalayamadı. Sonra biz gördük yangını, itfaiyeye haber verdik” dediler.

İHA

Şüphelilerin iki kişi olduğu düşünülüyor. – İHA

İHA

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Son güncelleme: android-time 23:1208.10.2018
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