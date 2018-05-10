Eşarp cinayeti! Ürküten savunma…

İstanbul Avcılar'da birlikte yaşadığı Nadime Tigis'i eşarpla boğarak öldürdüğü iddia edilen Ömer Güneşsu'nun 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile yargılandığı dava başladı. Tutuklu sanık Ömer Güneşsu "Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım, ne kadar süre sıktığımı hatırlamıyorum. Öldürmek gibi bir kastım yoktu" dedi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 4 Ekim 2017 tarihinde gerçekleşen olay şöyle aktarıldı:

“Nadime Tigis ve Ömer Güneşsu ‘un uzun yıllardır birlikte yaşadıkları ancak son iki yıldır aralarındaki sorunlar yüzünden ayrı evlerde yaşamaya başladıkları olay günü ise çiftin arasında para yüzünden çıkan tartışma sonucu eşarpla boğarak öldürdüğü belirtildi. Sanık Ömer Güneşsu için ‘Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza mahkemesinde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Ömer Güneşsu, Nadime Tigis’in kızı Gamze ile oğlu Göksel ve taraf avukatları katıldı. Sanık Ömer Güneşsu maktul Nadime Tigis ile 10 yıldır birlikte yaşadıklarını ancak son 1 yıldır ayrı yaşadıklarını belirterek “Nadime paraya ihtiyaç duyduğu zaman benden yardım ister bende yardımda bulunurdum. Olay günü beni telefon ile aradı. Oğlunun kayıt parası için para istedi. İş yerindeydim patronumdan acil bin lira istedim. Gün içinde parayı vereceğini söyledi. Nadime ile buluştuk aramızda hiçbir sorun yoktu. Daha sonra paranın gelmemesiyle aramızda tartışma çıktı. Nadime 'Sen adam mısın, sen yurt dışında domuz yiye yiye domuz gibi olmuşsun, beni kandırıyorsun' dedi. Söylediklerini çevredekilerin duymasına sinirlendim duvara ittim.” dedi.

“EŞARBINDAN SIKTIM… ÖLDÜRME KASTIM YOKTU!”

Savunmasının devamında da Güneşsu, aralarındaki tartışmanın büyümesiyle Nadime Tigis'in hakaretler savurmaya başladığını söyleyerek, “Nadime'ye bağırmamasını söyledim. Bunun üzerine ‘Bağıracağım , eşim beni satıyor diye dışarı çıkıp bağıracağım' dedi ve kıyafetini çıkarmaya çalıştı. Bağırmasın diye ağzını kapatıp susturmaya çalıştım. Başındaki eşarbın uçları arkadan bağlanmıştı. Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım, ne kadar süre sıktığımı hatırlamıyorum. Ancak ben bıraktığımda duvara yaslanmış şekilde duruyordu. Yaşıyordu… Dışarıya çıktım istediği parayı alıp geldiğimde yerde burnundan kan gelmiş. Sonrasında kendimi kaybettim oradan ayrıldım. Öldürme kastım yoktu suçlamaları kabul etmiyorum dedi.

“ANNEME ZARAR VERECEK KORKUSUNU YAŞIYORDUM…”

Duruşmada ölen kadının kızı ise annesi ile Ömer Güneşsu'nun uzun yıllardır birlikte yaşadıklarını ancak annesinin Güneşsu'dan şiddet gördüğünü ve kurtulmak istediğini ifade etti. Talihsiz kız “Annemin hiçbir zaman paraya ihtiyacı yoktu. Çünkü kendi dükkanı olan gelir sahibiydi. Söylediklerinin aksine sanık annemden sürekli para istiyordu. Olay günü annem dişlerini yaptırmak için Avcılar’a gitmişti. Telefonla konuştuğumuzda sesi tedirgin geliyordu. sordum ‘Anne o mu yanında’ diye annem de yanında olduğunu sorun olmadığını söyledi. Sürekli anneme zarar verecek korkusu yaşıyordum… Şikayetçiyim cezasını çeksin” dedi.

Ölen Nadime Tigis’in oğlu Göksel G. ise “Kardeşimin okul ödemesini yapmıştık. Makbuzu da mahkemeye delil olarak sunuyorum. Sanıktan şikayetçiyiz.” diye ifade verdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamını karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.