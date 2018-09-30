Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Esenyurt’ta 242 şişe kaçak içki ele geçirildi

Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda, 242 şişe kaçak içki ele geçirildi.

android-time 10:59 30 Eylül 2018
Haberler Gündem
Esenyurt’ta 242 şişe kaçak içki ele geçirildi
Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda, 242 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Esenyurt’ta bir aracı durdurdu.  Araçta 242 şişe kaçak içki ele geçirilirken, G.K. (33) ve M.T. (19) gözaltına alındı.  Emniyetteki işlemlerinin ardından “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet” suçundan adliyeye sevk edilen 2 kişi, tutuksuz yargılanmak
üzere serbest bırakıldı.

AA

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more
Yorumlar