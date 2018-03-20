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Esenyurt’ta pompalı dehşeti: 3 yaralı

Esenyurt'ta, 1 kişi, önce tartıştığı komşusuna ardından sokaktakilere pompalı tüfekle ateş etti. 3 kişinin yaralandığı olayın ardından olay yerine özel harekatçıların da bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

android-time 21:11 20 Mart 2018
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Esenyurt’ta pompalı dehşeti: 3 yaralı
Esenyurt'ta, 1 kişi, önce tartıştığı komşusuna ardından sokaktakilere pompalı tüfekle ateş etti. 3 kişinin yaralandığı olayın ardından olay yerine özel harekatçıların da bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay, Örnek Mahallesi 1534’üncü Sokak üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, bir kişi önce tartıştığı komşusuna ardından sokaktakilere pompalı tüfekle rastgele ateş etti.

Foto: DHA

Foto: DHA

Saldırıda 3 kişi yaralandı. Mahalleli de dahil olunca olaylar büyüdü.

Foto: DHA

Foto: DHA

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine çağrılan çevik kuvvet polisleri önlem aldı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Esenyurt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Sokak üzerinde çok sayıda boş kovan bulundu.

Foto: DHA

Foto: DHA

Polis, olayda kullanılan pompalı tüfeği ele geçirirken, ateş eden şüphelinin de aralarında olduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. DHA

Son güncelleme: android-time 21:1420.03.2018
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