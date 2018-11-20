Eşi ‘Kocamda gözü var’ diyerek akrabasını öldürmüştü ama bu kez…

Trabzon'da geçtiğimiz Ağustos ayında eşinde gözü olduğu iddiasıyla akrabasını bıçaklayarak öldüren kadının uğruna cinayet işlediği kocası kurşunların hedefi oldu.

Olay, Değirmendere Mahallesi Çarşıiçi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye, Bekar Taşkın (46) isimli şahıs bir otomobilin içinde geçtiğimiz Ağustos ayı içinde eşi tarafından öldürülen Gülsün Taşkın'ın yakınları ile buluştu. Araç içinde tartışan şahıslardan biri bir süre sonra tartıştığı Bekar Taşkın'ı kafasına 2 el ateş ederek kaçtı. Olay sonrası ağır şekilde yaralanan Taşkın kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan Gülsün Taşkın'ın yakını polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Trabzon'da 4 Ağustos günü işlettiği kuaförün girişinde tartıştığı akrabası Emine Taşkın tarafından koltuk altından ve bacağından bıçaklanan Gülsün Taşkın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan ve yaklaşık 300 metre mesafedeki çarşıda bayılınca yakalanan Emine Taşkın ilk ifadesinde “Kocamda gözü vardı. Amacım öldürmek değildi, konuşmaktı” demişti. Olay sonrası Emine Taşkın tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Bir kişinin ölümüne ve eşinin de hapse girmesine neden olan Bekar Taşkın ise bugün akşam saatlerinde ölümüne neden olduğu Gülsün Taşkın'ın yakınları tarafından bir araç içinde kafasından silahla vurularak öldürüldü. Olay sonrası kaçan Gülsün Taşkın'ın yakınları polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

İHA