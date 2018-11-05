Eşi ve ailesinden 9 kişiyi öldüren Yusuf Taş’a, 9 kez müebbet cezası

Gaziantep'te eşinin de aralarında bulunan toplam 9 kişiyi öldüren Yusuf Taş'a 4'ü ağırlaştırılmış 9 müebbet ve 37 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep’te aynı gece eşi, eşinin teyzesi, amcası, yengesi ve çocuklarının da aralarında bulunduğu 9 kişiyi öldürdüğü, 3 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla 11 kez müeebbet ile yargılanan Yusuf Taş, 12. kez hakim karşısına çıktı. Mahkemesinde görülen davada Yusuf Taş, 4’ü ağırlaştırılmış toplam 9 müebbet ve 37 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme Yusuf Taş’a, eşi Tuğba Taş, eşinin teyzesinin oğlu olan 17 yaşındaki Ahmet Çakmak, amcasının çocukları Furkan ve Rukiye Taş’ı öldürmek suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet verdi. Davada Taş’a teyzesi Şenel Çakmak, amcasının oğlu Turan Taş, amcası Mustafa Taş, yengesi Gülay Taş ve amcasının kızı Türkan Demir Taş’ı öldürmekten 5 kez müebbet cezası verdi.

Öte yandan Yusuf Taş, olayda yaralı kurtulan 11 yaşındaki M. M. Ç ve 15 yaşındaki M.C.Ç için ise, 18’er yıl olmak üzere toplamda 37 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

“Tuğba Taş’tan sonrasını hatırlamıyorum”

Kırıkkale cezaevinde tutuklu bulunan ve duruşmaya SEGBİS ile katılan Yusuf Taş daha önceki savunmalarını tekrar etti. Taş, olay gecesi ile ilgili verdiği savunmada, eşi Tuğba Taş’tan sonrasını hatırlamadığını kaydetti.

Taş,” Ben Tuğba Taş’tan sonrasını hatırlamıyorum. Hatırlamama sebebim nedir acaba bunu neden araştırmadılar. Ben neden bir hastaneye sevk edilmedim” dedi.

Otobüs bileti alana 6 ay ceza

Davada tutuksuz yargılanan ve Yusuf Taş’a otobüs bileti alan Mehmet Eraslan suçluyu kayırmadan 6 ay hapis cezası aldı. Eraslan pişman olduğunu ifade ederek,” Benim bilet almaktan başka suçum yok. Yaptığımın suç olduğunu biliyordum. Pişmanım” şeklinde konuştu.

Baba Taş’a beraat

Ayrıca katil Taş’ın kardeşi Şerif Taş da 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan Yusuf Taş’ın babası Halil Taş ve Arif Toz’un beraatine karar verdi.

Olayın geçmişi

Gaziantep’te Yusuf Taş, 5 Şubat 2016 tarihinde boşanma aşamasındaki eşi Tuğba Taş ile yeniden barışmak için gittiği Düztepe Mahallesi 18 Nolu Sokak’ta yaşayan Tuğba Taş’ın (21) teyzesi Şenel Çakmak’ın (36) evine giderek, eşi, eşinin teyzesi, amcasının oğlu Turan Taş (23) ve Ahmet Can Çakmak’ı (16) öldürmüş, 11 yaşındaki M.Ç. ve kardeşi M.Ç. (15) silahla yaralamıştı. Ardından Şehitkamil ilçesi Sam Mahallesi 49 Sokak’ta yaşayan ve kan davalı oldukları ileri sürülen amcası Mustafa Taş’ın (48) evine giden Yusuf Taş, evde bulunan amcası, yengesi Gülay Taş (48), amcasının çocukları Furkan (16) ve Rukiye Taş (13) ile Türkan Demir Taş’ı (22) öldürerek kayıplara karışmıştı. Yusuf Taş, olaydan 55 gün sonra yurt dışına kaçmak isterken Gaziantep otogarında yakalanmıştı. Adli makamlara çıkartılırken görüntülenen Yusuf Taş, göz yaşlarını tutamamıştı.

GAZİANTEP (İHA)