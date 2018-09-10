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Eşi ve çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, husumetli olduğu yakınının silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Mehmet Çatanak’ın vurulma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

android-time 00:15 10 Eylül 2018
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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, husumetli olduğu yakınının silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Mehmet Çatanak’ın vurulma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün gerçekleşen olayda, Harran ilçe merkezindeki PTT şubesi önünde iddiaya göre, çarşıda alışveriş yapan Mehmet Çatanak, park ettiği otomobilinin yanına geldiği sırada arkasından yaklaşan husumetlisi, Çatanak'ı eşi ve çocuklarının gözü önünde tabancayla vurarak ağır yaralayıp kaçtı.

MEHMET ÇATANAK

MEHMET ÇATANAK

Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan olayda iki otomobil arasında yere yığılarak, kanlar içerisinde kalan Mehmet Çatanak'ın otomobilde bulunan eşi ve çocukları şoka girerek, çevredekilerden yardım istemesi görüntülere yansıdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Mehmet Çatanak'ın cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

DHA

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