Eşini FETÖ’cü ve PKK’lı olmakla suçlamıştı… O kocaya 6 ay hapis cezası

İstanbul Bağcılar'da, Merve T. isimli kadın 12 Şubat 2018'de eşi Ercüment T.'nin ilçe meydanında ardından iş yerinde kendisini darp ettiği iddiasıyla savcılığa başvurdu. Merve T.'nin durumu savcılığa taşıması üzerine Ercüment T. hakkında ‘Eşi kasten yaralama ve tehdit’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Bakırköy 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Merve T. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan Merve T., çocuğunun gözleri önünde dövüldüğünü söyleyerek Ercüment T.'ye ve ailesine hakkına helal etmediğini belirtti. Sanık Ercüment T.'nin avukatı, konunun ailevi bir tartışma olduğunu savunarak somut olmadığı için Ercüment T.'nin beraatını talep etti.
Mahkeme, sanığın ‘'Tehdit'' ve “Hakaret'' suçlarını işlediğine dair mahkûmiyetine yeterli somut ve inandırıcı delil elde edilemediğinden bu suçlardan beraatına karar verilirken “Eşine karşı kasten basit yaralama” suçundan ise 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, Ercüment T.'nin cezasının ertelenmemesine karar verdi.
Duruşma sonrası Merve T., “Ceza az ama mutluyum” dedi.
Ercüment T. geçen hafta yaptığı savunmada ilginç bir iddiada bulunarak “Merve, öğrencilik yıllarında FETÖ’nün toplantılarına katıldığını anlatmıştı. Aynı zamanda konuşmalarından PKK’lı olduğu anlaşılıyor. Bu konu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyorum” demişti.
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