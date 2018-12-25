Eşini FETÖ’cü ve PKK’lı olmakla suçlamıştı… O kocaya 6 ay hapis cezası

FETÖ’cü ve PKK’lı olmakla suçladığı eşini, darp ettiği gerekçesiyle yargılanan Ercüment T., “Basit yaralama” suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası ertelenen Ercüment T. “hakaret ve tehdit” suçlarından ise beraat etti. Merve T., “Ceza az ama mutluyum” dedi.

İstanbul Bağcılar'da, Merve T. isimli kadın 12 Şubat 2018'de eşi Ercüment T.'nin ilçe meydanında ardından iş yerinde kendisini darp ettiği iddiasıyla savcılığa başvurdu. Merve T.'nin durumu savcılığa taşıması üzerine Ercüment T. hakkında ‘Eşi kasten yaralama ve tehdit’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

“ÇOCUĞUMUN GÖZÜ ÖNÜNDE DÖVÜLDÜM… HAKKIMI HELAL ETMİYORUM”

Bakırköy 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Merve T. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan Merve T., çocuğunun gözleri önünde dövüldüğünü söyleyerek Ercüment T.'ye ve ailesine hakkına helal etmediğini belirtti. Sanık Ercüment T.'nin avukatı, konunun ailevi bir tartışma olduğunu savunarak somut olmadığı için Ercüment T.'nin beraatını talep etti.

TEHDİT VE HAKARET SUÇLARINDAN BERAAT

Mahkeme, sanığın ‘'Tehdit'' ve “Hakaret'' suçlarını işlediğine dair mahkûmiyetine yeterli somut ve inandırıcı delil elde edilemediğinden bu suçlardan beraatına karar verilirken “Eşine karşı kasten basit yaralama” suçundan ise 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, Ercüment T.'nin cezasının ertelenmemesine karar verdi.

Duruşma sonrası Merve T., “Ceza az ama mutluyum” dedi.

NE OLMUŞTU?

Ercüment T. geçen hafta yaptığı savunmada ilginç bir iddiada bulunarak “Merve, öğrencilik yıllarında FETÖ’nün toplantılarına katıldığını anlatmıştı. Aynı zamanda konuşmalarından PKK’lı olduğu anlaşılıyor. Bu konu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyorum” demişti.