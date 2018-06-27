Eşini öldürme iddiasıyla yargılanan ‘Babanın’ velayeti kaldırıldı

İstanbul Bahçelievler’de 2 yıl önce eşi Alime Demirdağ’ı ekmek bıçağı ile öldürdüğü iddiasıyla yargılanmasına devam edilen Kenan Demirdağ’dan 10 yaşındaki küçük kızının velayeti alınması için teyze Nuray Gündüz mahkemeye başvurdu. Mahkeme babanın velayetini kaldırılmasına karar verdi.

Kenan Demirdağ ve Alime Demirdağ 29 Temmuz 2017'de aralarında geçen bir tartışmanın sonunda Alime Demirdağ eşi tarafından yaralanınca çocuklarını Balıkesire'e ailesinin yanına gönderdi. Çocuklarının gönderdikten sonra ailesine yanına Balıkesir’e giden anne Alime Demirdağ , kurban bayramında yeniden İstanbul’a geri geldi. Kenan ve Alime Demirdağ evlerine dönünce yeniden aralarında çıkan kavganın alevlenmesiyle Kenan Demirdağ ‘ın ekmek bıçağıyla yaraladı. Olay yerinde Alime Demirdağ hayatını kaybetti. Eşini yaraladıktan sonra Adliyeye gelerek teslim olan Demirdağ ‘ Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanmasına devam ediliyor.

‘BABALIK SORUMLULUKLARI YERİNE GETİRMEDİ…’

Alime Demirdağ'ın kız kardeşi Nuray Gündüz Bakırköy Aile Mahkemesi'ne ‘ vasiyetin kaldırılması ve vasi tayini' için başvuruda bulundu. Teyze Gündüz mahkemeye sunduğu dilekçesinde , 10 yaşındaki yiğeninin annesi öldürdürüldüğünden beri kendisinde kaldığını söyleyerek , yiğeniyle ilgili resmi işlemlerde babasının tutuklu olması nedeniyle sorunlar yaşadıklarını kaydetti. Dilekçede ,evlilik devam ederkende hem maddi hemde babalık sorumluluklarını yerine getirmediğinin altı çizdildi.

VELAYETİN KALDIRILMASINA KARAR VERİLDİ

Bakırköy 8. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tanık olarak 10 yaşındaki küçük F.D.'nin psikiyatrist Aktif Taşdemir , yoğun kaygı taşıyan ve kabuslar gören küçük kızın annesinin babası tarafından öldürülmüş olması yüzünden sorunlar yaşadığını gözlemlediğini belirterek,'' Teyzesi çocuğa son derece şevkatli , onun kendi kararlarını alması için onu teşvik eden biri, çocukta babasının ailesi ile kesinlikle görüşme istemiyordu. Kendisinin alıkonulmasından veya götürülmesinden kaygılanıyordu. Seanslarımın devmamın da çocuğu psikoloğa yönlendirdim” dedi. Bakırköy 8. Aile Mahkemesi , çocuğun velayatinin kaldırılmasına karar verdi.