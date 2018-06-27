Eşini öldürüp intihar etti

İstanbul Büyükçekmece'de boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren Kahraman Ö. intihar etti. Çiftin iki çocuklarının olduğu öğrenilirken, Kahraman Ö.’nün bir yıl önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Yaşanan aile dramı Büyükçekmece'ye bağlı Ekinoba Mahallesi Hürriyet Cadesi’nde meydana geldi.İddialara göre, evli iki çocukları olan 32 yaşındaki Oya Ö. ile Kahraman Ö. (42) arasında bir süredir sorun yaşanıyordu.Dün gece de çift arasında tartışma evlerinde yaşadı. Ardından çift bir süre sonra dışarı çıktı. Oya Ö’nün yanında kalan kardeşi Murat T. konuşmak için dışarı çıkan çiftten haber alamayınca paniğe kapıldı. Çevrede ablasını ve eniştesini aramak için dışarı çıkan Murat T. oturdukları sitenin otoparkında bulunan araç içerisinde acı tabloyla karşılaştı. Ablası ve eniştesini kanlar içerisinde gören Murat T. sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin öldüğünü belirlerken, polis ekipleri ise Kahraman Ö.'nün Oya Ö.'yü vurduktan sonra intihar ettiğini tespit etti. Çiftin iki çocuklarının olduğu öğrenilirken, Kahraman Ö.'nün bir yıl önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördüğü ortaya çıktı.

(DHA)