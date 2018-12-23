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Eşinin ilişki yaşadığını iddia ettiği kadını vurdu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde N.E. (29) adlı kadın, eşinin ilişkisi olduğunu iddia ettiği C.K.'yi (22) tabancayla vurarak yaraladı.

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Eşinin ilişki yaşadığını iddia ettiği kadını vurdu
İzmir'in Ödemiş ilçesinde N.E. (29) adlı kadın, eşinin ilişkisi olduğunu iddia ettiği C.K.'yi (22) tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Bengisu Mahallesi, Plevne Sokak’ta meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi N.E., Ödemiş’te taksi işletmeciliği yapan eşi B.E.’nin ilişki yaşadığını iddia ettiği C.K.’nin evine gitti. Burada, iki kadın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.E., yanında getirdiği tabancayı çantasından çıkartı ve C.K.’ye doğru 3 el ateş etti. Karnına tek kurşunun isabet ettiği C.K yaralandı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan C.K.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Kasığı’ndan yaralanan C.K.

Polis, olayın ardından kaçan N.K.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)

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Son güncelleme: android-time 14:1123.12.2018
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