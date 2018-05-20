Eski AKP’li Abdüllatif Şener’den flaş Erdoğan açıklaması

CHP’den milletvekili adayı olması beklenen ve AKP’nin kurucu kadrosunda yer alan eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, bir dönem siyasette birlikte hareket ettikleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidarda kalmak için her şeyi yapabileceğini açıkladı.

CHP'nin milletvekili adayları arasında yer alması beklenen, AKP'nin kurucu kadrosundan eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için sert konuştu. Şener, “Sayın Erdoğan, siyasette bireysel hesaplarını her zaman birincil öncelik olarak görmüş bir insandır. Siyaseti, bireysel önceliklerine göre yönetir ve ona göre sonuç almaya çalışır. Onun iktidarı kaybetme lüksü yoktur. İktidarı bırakmamak için her şeyi yapar” dedi.

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“ERDOĞAN ESKİ ERDOĞAN DEĞİL”

Abdüllatif Şener, Erdoğan'ın Meclis çoğunluğunu kaybetmeyi kontrol edemeyebileceğini ancak cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmemek için her şeyi yapabileceğini düşündüğünü söyledi. Gazete Duvar’dan İrfan Aktan’a konuşan Şener, “Fakat Sayın Erdoğan, son birkaç yıldır eski Erdoğan değil. Çünkü birkaç senedir kendi siyasi menfaatlerine de aykırı işler yapmaya başladı. Açmazlara giriyor, yanlışlar yapıyor. Artık kontrolünü, siyasi dirayetini kaybetmiş gibi görüyorum. Bu yanlışlarını seçim süreci boyunca tekrarlayabilir ve bu nedenle de kaybedebilir” diye ekledi.