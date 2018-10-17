Eski bakan CHP’den başkan aday adayı oldu

Eski Kültür Bakanı İstemihan Talay, CHP'den Mersin Büyükşehir Belediye başkanı aday adayı olduğunu açıkladı.

Mersin’e katkı sağlayan bir yönetim gerçekleşemediği için bu sürece dahil olduklarını belirten Talay, ‘Mersin Büyükşehir Belediyesi şu anda bir iğneli fıçı gibi. O koltuğa oturulduğu zaman kimse her şeyin güllük gülistanlık olduğunu beklemesin. Bu 5 yıllık süreçte ne oldu, ne bitti bilmiyoruz’ dedi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve eski Kültür Bakanı İstemihan Talay, Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adaylığı için CHP İl binasına gelerek başvuruda bulundu. Başvuru belgelerini teslim alan İl Başkanı Adil Aktay, “Adayımız, CHP'nin geleneğinden gelen halkçı, katılımcı belediye anlayışına sahip ve parti kültürüyle yoğrulmuş, Birbirinden çok değerli arkadaşlarımızdan biri olacaktır. Hem partide hem de kamuda önemli hizmetler veren Sayın Talay'a bu yolda başarılar dilerim” dedi.

“MERSİN ÇEVRE İLLERE GÖRE ÇOK GERİ KALMIŞ”

Başvuru ardından açıklamalarda bulunan Talay ise mevcut Mersin Büyükşehir Belediye yönetimini sert bir şekilde eleştirdi. Kente katkı sağlayan bir yönetim olmadığı için bu sürece dahil olduğunu belirten Talay, “Etrafımızdaki illere baktığımız zaman bu kent çok geride kalmış. Mersin'in hizmete ihtiyacı var. Mersin Büyükşehir Belediyesi şu anda bir iğneli fıçı gibi. O koltuğa oturulduğu zaman kimse her şeyi güllük gülistanlık beklemesin. 5 yıllık süreçte ne oldu, ne bitti bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

“ADAY OLURSAK BELEDİYE YÖNETİMİNE TALİMAT VERECEĞİZ”

Aday olduğu takdirde belediye yönetimine talimat vereceklerini söyleyen Talay, “Belediye yönetimine mesajımız şu olacaktır. 5 yıllık süreç içinde yapılan fazla ödemeler varsa tahsil edin. Yapılan gereksiz işleri durdurun. Elinizde toplumsal anlamada hizmet verilecek hazırlanmış projeler varsa bunları önünüzde tutun, geldiğimiz de bunları değerlendireceğiz. Bunları şimdiden söylememizin amacı zamanımız çok önemli olmasıdır. Zamanımızı harcamamak için adaylığımızın açıklaması halinde bu talimatı dışarıdan biri olarak vereceğiz” diye konuştu.