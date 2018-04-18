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Eski Bakan Vuralhan İstanbul’da öldürüldü

Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan İstanbul Fatih'te bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin alacak verecek meselesi sebebiyle yaşandığı iddia edilirken, Yüksek K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Tugay SADAY
android-time 15:56 18 Nisan 2018
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Eski Bakan Vuralhan İstanbul’da öldürüldü
Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan İstanbul Fatih'te bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin alacak verecek meselesi sebebiyle yaşandığı iddia edilirken, Yüksek K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Polisi’ni harekete geçiren olay bugün 12.00 sıralarında Fatih’e bağlı Sirkeci civarında yaşandı.

İddialara göre, Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan Fatih’e bağlı Sirkeci’de bir kafede oturuyordu. Bu esnada kafeye gelen Yüksel K. isimli bir şüpheli bıçakla tarafından Ercan Vuralhan’a saldırdı. Eski bakan boğazına aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Yüksel K. isimli yakalandı. Olayın alacak verecek meselesi sebebiyle yaşandığı öne sürülürken, soruşturma devam ediyor.

dha
Son güncelleme: android-time 16:0618.04.2018
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