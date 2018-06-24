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Eski Bakan müdürün odasına gidince kıyamet koptu

AKP'li eski bakan ve milletvekili adayı Yalçın Akdoğan kalabalık bir grupla okul müdürünün odasına girip kapıyı kapattırınca kıyamet koptu. Tepkiler üzerine Akdoğan polis nezaretinde arabasına bindirildi.

Saygı ÖZTÜRK
android-time 13:42 24 Haziran 2018
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Eski Bakan müdürün odasına gidince kıyamet koptu
AKP'li eski bakan ve milletvekili adayı Yalçın Akdoğan kalabalık bir grupla okul müdürünün odasına girip kapıyı kapattırınca kıyamet koptu. Tepkiler üzerine Akdoğan polis nezaretinde arabasına bindirildi.

AKP’li eski bakan Ankara birinci bölge milletvekili adayın Yalçın Akdoğan, Ankara Yaşamkent bölgesinde bulunan Akgün Ulusoy Okulu’nda kalabalık bir grupla okul müdürünün odasına girmesi ve kapının kapatılması “gizli toplantı yapılıyor. Seçime hile karıştırılacak” iddialarına neden oldu. Bunun üzerine okulda adete kıyamet koptu. Bağırıp çağrışmalar eski bakanı protestoya dönüştü. Yaşanan olaylarla ilgili olarak tutanak düzenlenirken Akdoğan otomobiline polis nezaretinde götürüldü.

YAŞANANLAR TUTANAĞA GEÇTİ

Akdoğan okula gelişinde sınıfları dolaşıp seçim görevlilerine çalışmalarında başarılar diledi. İhtiyaçları olup olmadığını soran Akdoğan’ın bu yaklaşım takdirle karşılandı ancak müdürün odasına girilmesiyle olay farklı boyut kazandı. Yaşananlar tutanağa geçirildi.

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Son güncelleme: android-time 13:4324.06.2018
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