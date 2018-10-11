Eski Bakan’a kürsü şoku!

İçişleri eski Bakanı ve eski Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, milletvekili seçildikten sonra ilk kez Meclis kürsüsüne çıktı ve şok yaşadı. Muhalefet, başta 103 kişinin öldüğü Gar saldırısı olmak üzere Altınok döneminde yaşanan terör olaylarını gündeme getirip, eski bakanı konuşturmadı.

Altınok “Ben o dönem İçişleri Bakanı olarak en iyi şekilde görevimi yaptım” deyince muhalefet milletvekilleri “Onun için mi o kadar insan öldü? Cumhuriyet tarihinde daha büyük katliam olmadı. En büyük katliamın üstüne seçim yaptınız” diye laf attılar. Altınok'un ilk kürsüye çıkışında yaşananlar tutanaklara şöyle yansıdı:

Altınok: 10 Ekim 2015'deki Gar saldırısı, asimetrik terördür.

Turan Aydoğan (CHP): 5 puanlık ölümler bunlar

Erkan Baş (TİB): 400 vekil için 400.

Ali Şeker (CHP): Saldırıdan sonra oylarınız arttı mı?

Aydoğan (CHP): O tarihte İçişleri Bakanı ben miydim?

Altınok: İçişleri Bakanıydım, evet görevimi en iyi şekilde yaptım…

Aydoğan: Onun için mi o kadar insan öldü?

Ali Şeker (CHP): En büyük katliam yaşandı.

Baş: Kan üstüne seçim yaptın, kan!

Veli Ağbaba (CHP): Katilleri saldın

Altınok: Canınızı sıkmayın, hepinize cevabım var.

Baş: Gaz mı atacaksın, bomba mı atacaksın

Ağbaba: Sorumlusu sensin

Baş: Silah sende, bomba sende