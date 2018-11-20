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Eski Bakan’dan AİHM yorumu: Bağlayıcıdır

2007'den 2013'e kadar AKP hükümetinde Kültür ve Turizm Bakanlığı görevi yapan Ertuğrul Günay, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın makul sürede yargılanmadığını savunarak serbest bırakılması kararının ardından açıklamada bulundu.

Sözcü Ankara
android-time 15:15
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Eski Bakan’dan AİHM yorumu: Bağlayıcıdır
2007'den 2013'e kadar AKP hükümetinde Kültür ve Turizm Bakanlığı görevi yapan Ertuğrul Günay, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın makul sürede yargılanmadığını savunarak serbest bırakılması kararının ardından açıklamada bulundu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın makul sürede yargılanmadığını savunarak serbest bırakılmasını istedi. Karara ilk tepki ise Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan’dan geldi. Erdoğan. AİHM’nin kararı için “Bizi bağlamaz, karşı hamlemizi yapar işi bitiririz” yorumunda bulundu.

Eski AKP’li Ertuğrul Günay ise Türk yargısının direniş göstererek Türkiye'yi yeni tartışma ve yaptırımlarla muhatap etmemesi gerektiğini savundu. Günay, Twitter'da yazdığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “AİHM Kararlarının taraf devletler için bağlayıcı olduğu bilinen bir gerçektir. Yargının yapması gereken, gereksiz direniş ve uzatmalarla Türkiye'yi yeni tartışma ve yaptırımlara muhatap etmek değil, AİHM'de bozulmayacak kararlar vermeye özen göstermektir.”

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Son güncelleme: android-time 15:3520.11.2018
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