Eski bakanı öldüren sanığa haksız tahrik indirimi

Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan'ı boğazından bıçaklayarak öldüren Yüksel Karababa, eylemi haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık son sözünde, "Tüm sevdiklerimden özür dilerim. Bu olayın olmasını istemezdim" dedi.

Fatih Sirkeci’de eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan’ı boğazından bıçaklayarak öldüren Yüksel Karababa’nın yargılandığı davanın üçüncü celsesinde karar çıktı. İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık ve avukatları katıldı. Maktul eski bakan Ercan Vuralhan’ın ise önceki duruşmalarda olduğu gibi hiçbir yakını duruşmaya katılmadı.

Sanık Karababa’nın avukatı söz alarak, müvekkilinin maktul tarafından önemli miktarda dolandırılması, maktulün eski bakan olması ve devlet makamları ile arasının iyi olması hususlarını kullanması, müvekkilimin bu olaylar sonrası eşinden ayrılması, maktul tarafından hakarete uğraması gibi hususlar değerlendirilerek sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti. Son sözü sorulan sanık Karababa; “Tüm sevdiklerimden özür dilerim. Bu olayın olmasını istemezdim” dedi.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

Davayı sonlandırdığını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi. Eylemini haksız tahrik altında işlediğini kabul eden mahkeme, iyi hal indirimi de uygulayarak sanığın 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.