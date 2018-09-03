Eski cumhuriyet savcısı çöplükte kafasından vurulmuş halde bulundu

Niğde'de, eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur (40), başından tabancayla vurularak öldürüldükten sonra, cesedi çöplüğe atıldı. Cinayeti kendisinin işlediğini arkadaşına anlatan Adnan A. (42), ihbar üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Sazlıca Kasabası yakınlarında bulunan çöplükte, eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur kafasından silahla vurularak öldürüldü.

Niğde Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmalar neticesinde olayın zanlısı olarak 42 yaşındaki A.A. gözaltına alındı.

Yetkililer, olayla ilgili başlatılan işlemin sürdürüldüğünü belirtirken, eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur’un iki yıl önce görevinden istifa ettiği öğrenildi.

NİĞDE BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

“3 Eylül 2018 tarihinde saat 03.00 sularında Niğde ve Konya illerinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan ve istifa ederek meslekten ayrılan Serhat Yağmur, şüpheli Adan A. tarafından Niğde merkez Sazlıca beldesinde, silah ile vurularak öldürülmüştür. Şüpheli silahı ile birlikte yakalanmış ve derhal gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından olayın önemine binaen bir Cumhuriyet Savcımız bu dosyanın soruşturması ile görevlendirilmiştir. Görevli Cumhuriyet Savcımızın olayın haber alınmasından itibaren çok kısa bir süre içerisinde olay yerine gitmiş olay yeri inceleme işlemlerini bizzat yapmıştır. Klasik otopsi işlemleri yapılmıştır. Soruşturma işlemleri geniş kapsamlı ve titiz bir şekilde yürütülmekte olup, bu aşamada cinayet sebebi olarak örgüt bağlantısının olmadığı değerlendirilmiştir.”

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