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Eski eşini, iş yerinde pompalı tüfekle öldürdü

Manisa'nın Salihli ilçesinde, rot-balans servisi işleten Özay S. (43), bir süre önce boşandığı kuaför Ayşe Özcan'ı (38) iş yerinde pompalı tüfekle öldürdü. Özay S., olayın ardından polise teslim oldu.

android-time 20:01 29 Ekim 2018
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Manisa'nın Salihli ilçesinde, rot-balans servisi işleten Özay S. (43), bir süre önce boşandığı kuaför Ayşe Özcan'ı (38) iş yerinde pompalı tüfekle öldürdü. Özay S., olayın ardından polise teslim oldu.

Salihli Sanayi Sitesi’nde rot-balans servisi işleten Özay S., öğlen saatlerinde eski eşi Ayşe Özcan’ın çalıştığı Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki kuaföre geldi. Bir süre sonra Özay S. ile Özcan arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Özay S., yanında getirdiği pompalı tüfeği Ayşe Özcan’a doğrultup, peş peşe iki el ateş etti. Boynuna isabet eden saçmalarla yaralanan Özcan, kanlar içinde yere yığılırken, Özay S. olay yerine geldiği motosikletiyle kaçtı.

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MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Ayşe Özcan, silah sesine koşan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Özcan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Eski eşini öldüren Özay S. ise olayın ardından Salihli Polis Merkezi Amirliği’ne teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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Son güncelleme: android-time 20:1229.10.2018
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