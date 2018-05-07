Eski kimliklerle oy kullanılamayacağı haberi yalanlandı

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama şu şekilde;

“Bazı basın yayın organlarında 24 Haziranda yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleriyle ilgili eski nüfus cüzdanlarının kullanım sürelerinin 10 yıl olduğu, 24.06.2007 ve öncesi nüfus cüzdanlarının geçersiz sayılacağı ve mutlaka yenilenmesi gerektiği yönünde çıkan haberlere istinaden açıklama yapılma ihtiyacı duyulmuştur; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü mevzuatlarına göre nüfus cüzdanlarının kullanım sürelerinin 10 yıl olduğu ile ilgili herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı ve vatandaşlarımızın ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanlarının, kimlik kartı başvurularını yapıncaya kadar geçerli olduğu hususu

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR“