Eski medya patronu ‘mafyadan’ tutuklandı

İstanbul Etiler’de bir kişinin öldüğü, iki kişinin de yaralandığı olayla ilgili aranan Fashion TV Türkiye’nin eski sahibi Yılmaz B. ile cinayetten aranan Güney B. gözaltına alındı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2005'te Beşiktaş Etiler'de Dündar Kılıç'ın torunu İsmail Onur Özbizerdik ve Mehmet Merih arasında yaşanan ve bir kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili hakkında yakalama kararı olan Yılmaz B. ile cinayetten aranan Güney B.'nin Bakırköy'de bir evde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

İkilinin yakalanması için Florya'daki söz konusu adrese baskın düzenlendi. Operasyonda, Fashion TV Türkiye'nin eski sahibi Yılmaz B. ve Güney B. yakalandı. Aramalarda 1 adet polis yeleği, çelik yelek, 2 Glock tabanca şarjörü ve sahte kimlikler ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ

Yılmaz B.'nin “Yaralama”, “Resmî belgede sahtecilik” “Silah kanununa muhalefet”, “Bilişim sistemlerinin banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılarak dolandırıcılık” Güney B.'nin ise, “Kasten öldürme” suçunsan aranması olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

YARALANMIŞTI

İddiaya göre, Etiler'de 2005'te yaşanan olayda, Dündar Kılıç'ın torunu İsmail Onur Özbizerdik ve Mehmet Merih, bir oto galeride barışmak için bir araya geldi. Burada çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılardan Ömer Coşkun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda Mehmet Merih ile Yılmaz B. de yaralanmıştı.