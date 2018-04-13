Eski MHP’liden çarpıcı iddia: FETÖ’cüler yönetime göz dikti

MHP Kayseri eski milletvekili Hasan Ali Kilci, yarın yapılacak Kayseri Ticaret Odası seçimleri öncesi şok iddialarda bulundu.

Mevcut Kayseri Ticaret Odası (KTO) meclis ve yönetimi içindeki bazı üyelerin ‘'Pensilvanya'nın emriyle'' aday olduğunu öne süren Kilci, “Belli zümrelerin müdahalesiyle adli kontrol şartı ile salıverilenler yine aday'' dedi. KTO eski Başkanı da olan Kilci,''Meclis ve yönetimin içinde bazı üyelerin Pensilvanya'nın emriyle aday oldukları aşikardır. Kulakla duyulan gözle görülen zaten inkar edilemez. Yine aday olan mevcut başkan, 17 gün gözaltında kalmış, adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış ve halen yargılanmaktadır'' dedi. Kilci, KTO'nun başarısız bir yönetim sergilediğini de öne sürdü.