Eski muhtarı sokak ortasında öldürdüler!

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hüyüklü mahallesinin eski muhtarı Habip Yılmaz, kent merkezinde silahlı iki kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Saldırganlardan biri yakalanırken diğeri kaçtı. Polis merkezine 50 metre mesafede gerçekleşen olayda Habip Yılmaz (45) olay yerinde hayatı kaybetti. Eski muhtarın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. İHA
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.